انتصار صعب للكويت على كاظمة في «الطائرة»

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حقق الكويت انتصارا صعبا على كاظمة 3-2 أول من أمس ضمن منافسات دوري الكرة الطائرة.ورفع الكويت رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد كاظمة إلى 12 نقطة في المركز الثالث، ويتصدر القادسية والعربي ترتيب الفرق برصيد 15 نقطة لكل منهما، ويأتي الجهراء في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، ثم برقان سادسا بـ 3 نقاط، وأخيراً الساحل دون رصيد من النقاط.وجاءت مباراة الأبيض والبرتقالي قوية ومتكافئة إذ بدأ الكويت اللقاء بقوة وتمكن من الفوز في الشوطين الأول والثاني بنتيجة واحدة 25-18، قبل أن يعود البرتقالي في الشوطين التاليين بصعوبة بالغة حيث أنهى الشوط الثالث 26-24، والرابع 25-23 ليلجأ الفريقان إلى شوط فاصل أستمر التعادل به حتى 17-17 قبل أن يحرز الكويت نقطتين حاسمتين منحتاه الفوز 19-17.وحصل الكويت على نقطتي الفوز فيما نال كاظمة نقطة لخسارته 2-3. وينص نظام احتساب النقاط على منح الفائز 3 نقاط بحال الفوز 3-0 أو 3-1 فيما يحصل الفائز على نقطتين فقط بحال الفوز 3-2 وتذهب نقطة للمهزوم.

