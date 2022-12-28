لقب «العربية للتنس للزوجي» لتونس

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يسدل الستار عند السادسة من مساء اليوم على منافسات بطولة النخبة العربية الثانية للتنس، بإقامة المباراة النهائية لفردي الرجال بين الأردني عبدالله شلباية، واللبناني بنجامين حسن على الملعب الرئيسي في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، إذ تم تأجيل المباراة النهائية وحفل ختام البطولة من أمس إلى اليوم بسبب تقلبات الطقس، والأجواء الماطرة التي شهدتها البلاد يوم أمس.

وسيشهد حفل ختام البطولة العديد من الفعاليات المتنوعة، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع د.عماد البناني، وعدد من السفراء والقيادات الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس.

إلى ذلك، فاز الثنائي التونسي محمد عزيز دقاز، واسكندر المنصوري بالمركز الأول في منافسات الزوجي لبطولة النخبة العربية الثانية للتنس، بعد تغلبهما على الثنائي الأردني المكون من عبدالله شلباية، وموسى القطب بمجموعتين دور رد (6-3، 6-3) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأول من امس على الملعب الرئيسي لمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس.

وذهب المركز الثالث إلى الثنائي المغربي وليد اهودا، وياسين الدليمي، بعد انسحاب الزوجي المصري المكون من كريم محمد، ومحمد صفوت، لإصابة الأخير قبيل انطلاق المباراة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الاتحاد العربي للتنس ريمون كتورة بالمستوى الرفيع الذي قدمه أفضل 23 مصنفا عربيا في البطولة، وقال: «سعدنا باستضافة الاتحاد الكويتي للتنس للبطولة في نسختها الثانية، وقد مهد رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر كافة السبل لإظهار البطولة بأفضل صورة، وشهدنا بسرور بالغ النجاح الكبير يتحقق يوما بعد آخر، كما قدم المصنفين العرب مستويات تبشر بمستقبل واعد إقليميا ودوليا، ليكتمل النجاح بشقيه الفني والتنظيمي»، مشيدا بكرم الضيافة، وحرص جميع اللجان العاملة في البطولة على تقديم أفضل رعاية ممكنة لضيوف الكويت.

وأشار كتورة الى الدعم الذي يقدمه الاتحاد العربي للتنس برئاسة الشيخ أحمد الجابر لجميع أبطال العرب، وإلى سعيه لتطوير قدراتهم الفنية والبدنية، من خلال تنظيم العديد من البطولات العربية، وإشراكهم في البطولات الدولية، وأشاد كتورة بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، وقال:» يعد المجمع الأفضل في الشرق الأوسط على الاطلاق، ومن بين أحدث المجمعات الرياضية المتخصصة في العالم، وهذا من شأنه أن يمنح الاتحادين العربي والكويتي ميزة كبيرة لاستضافة أكبر وأفضل بطولات التنس في العالم مستقبلا».

من جهتها، ذكرت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس أريج المطبقاني أن بطولة النخبة العربية الثانية أخذت التنس العربي إلى مستويات عالمية، وقالت:» شهدنا مشاركة أفضل المصنفين العرب بالبطولة، وقدموا مستويات فنية عالية قريبة من المستويات العالمية التي نشاهدها في بطولات الاتحاد الدولي للتنس (250 نقطة) سواء في منافسات الفردي أو الزوجي على حد سواء، وهذا من شانه أن يضع التنس العربي أمام تحديات جديدة».وأكدت أريج المطبقاني أن مشاركة اللاعبين الخليجيين في البطولة جاءت إيجابية، وأسهمت بزيادة خبراتهم، وتطوير قدراتهم الفنية، مضيفة :»أصبح لزاما على الاتحادات الخليجية تنظيم مزيد من البطولات لمختلف المراحل السنية مستقبلا، وصولا إلى أفضل المستويات الإقليمية والقارية، خاصة في ظل توافر مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، الذي يعد نموذجا فريدا من المنشآت الرياضية العالمية»، لافتة إلى أن التنس النسائي شهد تطورا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية.

