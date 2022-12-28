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كلمني بعض الاخوة الرياضيين عن المقالات التي اكتبها في المجال الرياضي ومدى استفادة المجتمع الرياضي الكويتي من هذه الانتقادات القوية لبعض الاحداث الرياضية التي هي من صناعة الرياضيين الكويتيين سواء للقيادات الرياضية الحكومية او الاهلية (اندية و اتحادات ). فقلت لهم انا على علاقة جيدة بهذه القيادات، ومن يقرأ ما اكتبه اتمنى ان يتقبله كنقد بناء و اذا ما كان الحدث غير صحيح ! فهناك امور واضحة مثل الشمس لا تحتاج الى توجيه او ادارة اذا ما كانت بقصد... او بجهل متعمد ؟ فكيف نسكت عنها و نجامل فيها هذا القيادي لانه قيادي محسوب على اشخاص متنفذين او ممن يديرون الوضع الرياضي بشقيه الحكومي و الاهلي؟ فالساكت عن الحق شيطان اخرس او بمعنى آخر كما يقال: «صديقك من صدقك لا من صدقك»... فالعلم نور و الكل يتعلم ممن هو اعلم منه في المجال الرياضي وهذا ليس بالعيب فنحن نتعلم منذ دخولنا الروضة الى ان يأخذ الله امانته... فالعلم نور والرياضة صحة (تفهم ما تفهم... مو مشكلتي) لذا فنقدي لن يتوقف من مبدأ تنوير القيادات الرياضية بما هو صحيح او خطأ من قرارات يتم اخذها بعد استشارة؟؟؟؟ لذلك فوجدت مقولة المرحوم الشيخ محمد الشعراوي صحيحة وواجبة علي عندما قال: «إن لم تستطع قول الحق... فلا تصفق للباطل».. والله من وراء القصد.

