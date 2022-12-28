الكويت هزم الميناء في افتتاح الملعب الأولمبي

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تغلب الكويت على الميناء العراقي 2 – 1 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأول من أمس في افتتاح ملعب الميناء الاولمبي احد الملاعب المخصصة لبطولة «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.وجاء الهدف الاول للأبيض عن طريق لاعبه علي حسين في الدقيقة 59، فيما لم تمض سوى ثماني دقائق حتى سجل المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي الهدف الثاني للكويت.وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي للمباراة نجح كرار محمد في تقليص النتيجة للميناء العراقي من ركلة جزاء سددها بنجاح على يمين الحارس.واقيمت المباراة احتفاء بالافتتاح الرسمي لملعب الميناء الاولمبي بحضور وزير الشباب والرياضة العراقي احمد المبرقع وسفراء عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.واثنى الوزير العراقي على الجهات الحكومية والاهلية العراقية التي شيدت الملعب منوها بتاريخ نادي الميناء الكروي ليطلق بعد ذلك فعاليات الافتتاح التي كان ابرزها مباراة الكويت والميناء.يذكر أن ملعب الميناء الاولمبي هو احد الملاعب المخصصة لبطولة «خليجي 25» وقد شيد على ارض مساحتها 51 دونما في منطقة المعقل في البصرة ويتسع لـ30 الف متفرج وملحق به ملعبان تدريبيان بسعة 400 متفرج لكل منهما.

