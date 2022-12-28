الخسارة الثانية لكاظمة في «السلة الآسيوية»

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خسر كاظمة أمام مضيفة شباب الأهلي الاماراتي 86-91 أول من أمس في دبي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الاولى في بطولة دوري السوبر «واصل» لأندية غرب آسيا لكرة السلة، كما فاز الهلال السعودي على البشائر العماني 86-54 ضمن المجموعة ذاتها. ويتصدر الهلال وشباب الاهلي المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما يأتي بعدهما كاظمة والبشائر بنقطتين لكليهما.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والاياب لاول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية.ويضم زون الخليج مجموعتين حيث يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة الى الدور الثاني على ان يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد ثالث المتأهلين.

وبدأ شباب الاهلي اللقاء بقوة وفرض أفضليته سريعا على كاظمة الذي شاب اداؤه التسرع وعدم التركيز لينهي خصمه الربع الاول متقدما 24-17.

وواصل شباب الأهلي تفوقه في الربع الثاني بفضل تميز لاعبيه في الرميات الثلاثية التي ساهمت في رفع الفارق الى 11 نقطة 45-34 قبل أن يستفيق كاظمة بقيادة أحمد البلوشي ويقلص الفارق في نهاية الربع الى 3 نقاط 44-47.

وشهد الربع الثالث منافسة كبيرة بين الطرفين بعد تقارب الاداء بينهما حيث بقيت النتيجة متأرجحة قبل أن ينهي شباب الأهلي الربع متقدما بفارق نقطة وحيدة 65-64.وأستمر الاداء متقاربا في الربع الأخير، إذ استطاع كاظمة تعويض تأخره بفارق تسع نقاط الى تحقيق التقدم 83-81 قبل دقائق على النهاية، لكن بعض الاخطاء الفردية السهلة وعدم التركيز في اللحظات الحاسمة منحت شباب الأهلي الفرصة في أخذ الافضلية وانهاء المباراة لصالحه 91-86.

