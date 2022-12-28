الارتجالية في القرارات كارثة مستقبلية

الاخيرة

هل تُبنى السياسات الانمائية على رد الفعل أو الارتجالية، أم تكون وفق خطة مدروسة تناسب المجتمع وتحرك رؤوس الأموال للاستثمار؟

حضرني هذا السؤال بعد صدور قرار رفع رسوم الشاليهات، إضافة إلى قرارات أخرى لم تكن مبنية على دراسة، أو هكذا يعتقد المواطن الذي لم يحظَ بأجوبة عما أعلن فيما هو الذي سيدفع تكلفة ذلك، ماليا ونفسيا واجتماعيا.

ما تحتاجه الكويت استراتيجية واضحة ليس في شأن إدارة المالية العامة فقط، بل أيضاً في ما يتعلق بما يحتاجه المواطن، اذ تكاد البلاد تكون مقفلة على كل شيء، حتى المنافذ الترفيهية، التي يبدو انها أيضاً دخلت بازار ردود الفعل، وليس التخطيط والدراسة والجدوى العائدة على المجتمع، وإذا أمعنا النظر في ما لدينا لوجدنا اننا الدولة الوحيدة في الخليج المغلقة على نفسها، والوحيدة التي تفتقد للتخطيط والدراسة، ومعرفة استثمار الإمكانات وفقا لما نحتاجه، حاضرا ومستقبلا، وبالتالي بتنا أقرب إلى من يسعى بيده إلى حبس نفسه في صندوق من الأفكار الخاطئة والنمطية، وهذا بالطبع لا يبني دولة.

وكي لا يحاول البعض تحميل الديمقراطية المسؤولية، نقولها صريحة وواضحة انها العامل المساعد على التطوير، وهي التي حققت للكويت الريادة في العقود الماضية، وبالتالي فإن الخلل ليس فيها، انما بعدم القدرة على الخروج من فكرة الاستحواذ على كل شيء، وكذلك عدم إفساح المجال للمبادرة الفردية، علما أن الكويت أساساً قامت عليها، وعلى التعاضد، وليس على الاحتكار.

اليوم، وبعد رفع الرسوم لن يكون بمقدرة المواطن البسيط شراء عشرة أمتار على البحر، ومستقبلاً سيكون محروما من الشواطئ التي لا بد انها ستتحول إلى أملاك خاصة، وبالتالي سيكون عاجزاً حتى عن الترويح عن نفسه في وطنه.

الكويت ليست معسكر عمل، فحتى في تلك المعسكرات هناك مجالات لترويح الناس عن أنفسهم، فيما الفراغ سيؤدي إلى ظواهر سلبية كثيرة، نعاني من بعضها اليوم مع انتشار المخدرات، وبعض الافعال المزعجة بين الشباب الذين وجدوا أنفسهم في ما يشبه الزنزانة.

خطط الدول تستهدف الإنسان ورفاهيته، وقدرته على الإنفاق وفق دخله، من أجل تحقيق استقرار اجتماعي، لكن إذا بقيت الأمور على هذا النحو، فهذا يعني اننا سنزيد من التخريب الاجتماعي، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الفاتورة الأمنية والصحية على الدولة، التي لا شك ستجد نفسها بعد سنوات قليلة عاجزة عن إصلاح ما أفسدته الارتجالية في القرارات.

