لا يهم لون الطوق طالما ينقذ الغريق!

الاخيرة

كلما أنجز الأشقاء أمراً مبهراً - وما أكثر إنجازهم وروعة إبهارهم - قال البعض منا في تقليل ظالم للإنجاز: إن ذلك نتاج لعقليات وخبرات مستوردة، والحقيقة أن هناك إشكالات ثلاثة مع هذا الطرح، الأول أن في ذلك التقليل «التاريخي» حدًّا من محاولة التعلم مما أنجز، وهو أمر قائم منذ عقود وسنوات طوال، ثم إذا كان الأمر بهذه السهولة فلماذا لا نقوم بما قاموا به؟ فليس مهماً عند الغريق لون الطوق الذي يُرمى له طالما سيقوم بإنقاذه، وقد وصلنا لحالة الغرق الشديد ولم يعد يهم الناس كيف ومن سينقذهم؟ فالمهم... الإنقاذ!

***

الإشكال الثاني أن البعض وبسطحية بالغة يعتقد أن تلك القدرات والخبرات الأجنبية متوافرة في سوبر ماركت دولي ما عليك إلا أن تدخل وتملأ العربة بما تختار وتدفع الثمن ثم تحصد الإنجازات المبهرة وأنت نائم، ولا يعلم هؤلاء صعوبة الوصول للكفاءات الدولية المناسبة وكيفية التعامل معها ومتابعتها لحصد النتائج الموجبة فما أكثر الخبرات الأجنبية الباهظة الأثمان التي تعاملت معهم الكويت (هل تذكرون تجربة الرئيس بلير؟!) وانتهاء الأمر بأسوأ مما كنا عليه، الإشكال الأخير لو غيبنا عقولنا وافترضنا صحة وسهولة الأمر، فماذا منعهم سابقاً من عمل الصح وحصد الإنجاز الذي خرج ولم يعد لبلدنا ولدينا أموال تُصرف أكثر بكثير مما يُصرف بالدول المنجزة... دون إنجاز؟!

***

آخر محطة:

لو استضفنا في يوم ما بطولة قارية أو دولية فسيمر بالأغلب موعد البطولة وملاعبنا ومنشآتنا وطرقنا لم تجهز بعد، والأكيد أن أغلب الجمهور القادم وبعض لاعبيه لن يسمح لهم بالدخول للجنة الموعودة لأسباب أخلاقية أو أمنية، ولو دخلوا وتوجهوا للملاعب فعدم المهنية وسوء التنظيم كفيلان بوصول الجمهور لمقاعده بعد... صفارة انتهاء المباراة!

