انتحار مدرس مصري في بث مباشر على «فيسبوك»!

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في حادثة مؤلمة ليست الأولى من نوعها، أقدم مدرس مصري على إنهاء حياته بتناول قرص مبيد حشري سام يستخدم في حفظ حبوب الغلال على الهواء في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب أزمة نفسية تعرض لها.

كما وثق مدرس مادة التربية الفنية، لحظة إقدامه على الانتحار في البث المباشر، خلال تواجده في غرفة بمنزله في محافظة الفيوم، كاشفًا عن وجود خلافات مع سيدة، ولم يذكر اسمها، كانت السبب في تخلصه من حياته.

وبدأت الواقعة بتلقي الجهات الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول المدعو أحمد رمضان. ص مدرس، مقيم بنطاق ودائرة مركز شرطة الفيوم، مصابًا بحالة إعياء شديدة، وتم نقله لمعهد السموم، ولكنه توفي متأثرًا بإصابته التي تبين حدوثها جراء تناوله قرص مبيد حشري ساما يُستخدم في حفظ حبوب الغلال.