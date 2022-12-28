صحتك في لون عينيك

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يقول خبراء إن لون قزحية العين يكشف أمورا كثيرة عن صحة الإنسان وصفاته، مما جعل البعض يصف العينين بـ«مرآة الصحة».

وذكر موقع «هيلثي» أن لون عينيك قد يكشف 4 أشياء عن صحتك:

> العيون الداكنة.. يكون أصحاب العيون الداكنة أقل عرضة للإصابة بالتنكس البقعي، وهو اضطراب شائع في العين ينتشر بين الأفراد البالغين ويتسبب في ضبابية الرؤية.

وقد تشير قزحية العين ذات الألوان الداكنة إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان الجلد.

> العيون الفاتحة.. في تحليل أجرته جامعة ولاية جورجيا على 12000 من الرجال والنساء، وجد الباحثون أن الأشخاص ذوي العيون الفاتحة يشربون كمية أكبر من الكحول، مقارنة مع أصحاب العيون الداكنة. والأشخاص الذين يتميزون بعيون ذات ألوان فاتحة هم أقل عرضة للإصابة بالبهاق، والبهاق مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي للشخص الخلايا الصبغية الصحية ويسبب ظهور بقع جلدية.

من جهة أخرى، ينصح الأطباء دائما بحماية العينين باستخدام النظارات الشمسية التي تحجب 99 إلى 100 بالمئة من الأشعة فوق البنفسجية، للحماية من أمراض عدة، مثل السادّ والظُفرة والسرطان.

