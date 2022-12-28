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أسراب «الفلامينغو» تلون شواطئ الكويت


تهادت أسراب كبيرة من طيور النحام الكبير «الفلامينغو» على شواطئ الكويت لتشكل لوحة طبيعية تشع جمالا وهي تستمتع بالأجواء الدافئة التي تتميز بها الكويت هذه الأيام وتناسب إحدى مراحل رحلة الهجرة السنوية لتلك الطيور الخلابة.
وتعاضدت الجهود العلمية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفريق عدسة البيئة الكويتية التطوعي تحت اشراف الهيئة العامة للبيئة لرصد تلك الطيور باستخدام أحدث وسائل الرصد والتصوير منها الطائرات من دون طيار «درونات».
وتهدف عملية الرصد التي تأتي أيضا ضمن فعاليات «شهر العلوم في الكويت» الذي نظمته مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لمراقبة ورصد الطيور المهاجرة والتعرف على أنواعها وتقريب مفاهيم التوعية البيئية وأهمية الحفاظ على الموائل للجمهور والتعريف بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والنطاق الايكولوجي.
وتبلغ أعداد طيور «الفلامينغو» المرصودة على شواطئ الكويت أكثر من ثلاثة الاف طائر حيث تزور البلاد في فصل الشتاء من شهر أكتوبر على ان تبدأ هجرتها خلال فصل الربيع في مايو من كل عام.


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