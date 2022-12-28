الأمير عزَّى الفلبين وتلقى برقية شكر من «الخيرية الإسلامية»

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فيرديناند روموالديز ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متعددة في الفلبين والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير كثير من المرافق العامة وللممتلكات الخاصة راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية ولجمهورية الفلبين وشعبهاالصديق بدوام التقدم والازدهار.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية شكر من د.عبدالله المعتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وأعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارتها بمناسبة اختتام أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم (66) والذي انعقد خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر 2022م عبروا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لدعم سموه المتواصل لأنشطة الهيئة مشيدين بدور الكويت الفعال في دعم العمل الخيري في مختلف الدول الإسلامية بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الفقراء وضحايا الكوارث والحروب متمنين لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.

