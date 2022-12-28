بطرس غريب: الكويت بلد المحبة والتسامح

وطن النهار

احتفلت النيابة البطريريكية للروم الكاثوليك في الكويت بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد في صالون كنيسة الملكيين الكاثوليك بمنطقة سلوى، بحضور عدد من الدبلوماسيين والشخصيات الاجتماعية البارزة، إضافة إلى رجال الطوائف الدينية المختلفة.

في البداية، هنأ النائب البطريريكي العام للروم الكاثوليك في الكويت والخليج الأرشمندت بطرس غريب جميع المسيحيين والأصدقاء في البلاد وجميع أنحاء العالم بهذه المناسبة، وقال نرفع الصلوات على نية السلام في العالم وفي لبنان وسوريا والكويت، داعيا المولى أن يديم المحبة والسلام في جميع أرجاء العالم، ونصلي لجميع الأديان والأجناس.

ووصف الكويت بانها نموذج للمحبة والتعايش والتسامح بين الأديان، متمنيا أن توفر الحكومة الكويتية قطعة أرض تكون بعيدة عن المناطق السكنية لتحتضن كل الكنائس في مكان واحد.

بدوره، قال المطران غطاس هزيم ميتروبوليت بغداد والكويت وتوابعهما للروم الأرثوذكس ان هذا هو عيد المحبة والسلام في بلد الإنسانية، راجيا من الله أن يديم الأمن والأمان في الكويت وأن يحفظ قيادتها.

وأضاف اننا نمارس شعائرنا ونحتفل بأعيادنا بحرية في الكويت ونتشارك مع أحبائنا في مختلف الفعاليات.

وهنأ القائم بأعمال السفارة اللبنانية باسل عويدات الشعبين الكويتي واللبناني وجميع العرب بعيد الميلاد المجيد، آملا أن تنعم الشعوب العربية كافة بمختلف أديانها بثقافة التعاون والتسامح، مؤكدا أن الكويت نموذج للعيش المشترك لكافة الأديان والطوائف بكل ود ومحبة ووئام.

بدورها، هنأت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس الجميع بعيد الميلاد المجيد وبالعام الجديد، معربة عن سعادتها برؤية العديد من الكنائس في الكويت وتمارس شعائرها بكل حرية.

وعن التعايش بين الأديان في الكويت، قالت: «لم أر أي مشكلة في هذا الجانب، حيث انني أذهب للمساجد والكنائس بشكل شبه أسبوعي اشاهد الجميع يمارسون شعائرهم بشكل طبيعي».

من جهته، قال راعي الكنيسة القبطية المصرية في الكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي ان جميع المسلمين والمسيحيين يتشاركون فرحة الأعياد وليس هناك فرق فيما بينهم فالجميع واحد ولنضع أيدينا معا لبناء أوطاننا لننعم بالدفء في هذا الشتاء القارس.

بدوره، هنأ السفير الإيراني لدى البلاد محمد إيراني جميع المسيحيين بعيد الميلاد المجيد متمنيا لهم عاما جديدا ملياً بالإنجازات والسلام.

وقال ان أجواء التعايش الديني في الكويت ممتازة جدا، وبإمكان الجميع زيارة جميع الطوائف الدينية وهذا أمر جيد.

