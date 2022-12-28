الأصفر: تطوير طرق الري في حديقة حولي

وطن النهار

قال محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر: إن المحافظة بدأت بالتعاون مع فريق من معهد الكويت للابحاث العلمية وذلك من أجل معالجة مياه الصرف الصحي بهدف الحصول على مياه صالحة للري والزراعة.

وأكد أن المحافظة تحرص على مد جسور التعاون المثمر والبناء مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من خبراتها لتلبية احتياجات المواطنين في المحافظة.

وثمن البادرة الجميلة من معهد الكويت للابحاث العلمية وكوادره الوطنية، والتي تدل على الروح الوطنية والمشاركة الفعالة بافكارهم وبحوثهم التي ستعود بالنفع على وطننا العزيز.

وقام كل من مدير برنامج تقنيات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الدكتور عادل الحداد والباحث العلمي المشارك الدكتورة سارة الحداد والباحث العلمي الدكتور محمد المنتصر بالاشراف على تنفيذ الخدمة الاستشارية لتنفيذ مشروع معالجة المياه للاستفادة منها في حديقة المحافظة.

