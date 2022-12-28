شوارع الجنوب اكتست بـ «البردي»

وطن النهار

تأثرت البلاد امس بأمطار رعدية بدأت بعد الظهر واستمرت حتى فجر اليوم الأربعاء. وشهدت المناطق الجنوبية هطولاً غزيراً لـ «البردي» كسا الطرق الرئيسة باللون الأبيض ما تسبب في تعطيل حركة المرور ووقوع عدد من الحوادث وسجلت منطقة الاحمدي ما قدره 48 ملم من كمية الامطار.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي: ان ما شهدته البلاد أمس نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة تزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

واوضح ان ذلك ادي إلى تكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة تخللتها سحب ركامية مع هطول أمطار متفرقة متوسطة الشدة وكانت بعض الأحيان غزيرة خاصة على المناطق الجنوبية مع نشاط في الرياح وصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وذكر ان فرصة الأمطار تقل اليوم الأربعاء مع دخول مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية جافة وباردة مع رياح شمالية غربية تنشط على فترات مابين 20 و50 كيلومترا في الساعة.

وقال انه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى مابين 16و18 درجة مئوية ودرجات الحرارة الصغرى مابين 5 و8 درجات مئوية.

وكانت وزارة الداخلية دعت، الجميع إلى ضرورة الالتزام والحذر بسبب تقلب الأحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا بسبب هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق البلاد.

وطالبت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي، إلى عدم التردد بالاتصال عند الضرورة على هاتف الطوارئ (112) الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الأمنية والمرورية.

وناشدت مرتادي البحر للاتصال بعمليات الإدارة العامة لخفر السواحل على الهاتف رقم (1880888) عند مواجهتهم لأي حالة طارئة مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الامن بالطريق في حال وجود تحويلات أو طرق بديلة وترك مسافة أمان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ أثناء هطول الأمطار على البلاد مشددة على أهمية ربط حزام الأمان وعدم السرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة والحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وتجنب القيادة في الطرق التي بها تجمع مياه كما دعت الجميع لمتابعة وسائل الإعلام الرسمية والأخبار الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.

