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النائب الأول زاره وهنأه بالترقي

ملازم بـ «الداخلية» أدى القسم في المنزل بحضور الخالد

مشعل عبدالله
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الأربعاء 28 ديسمبر 2022

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول بزيارة الملازم عبدالله بدر ابراهيم الفريج في منزله للاطمئنان على صحته لعدم قدرته على حضور حفل تخريج الدورة السادسة للترقية إلى رتبة ملازم، نظرا لتعرضه لوعكة صحية وأدى القسم أمامه.
وهنأ الخالد الضابط الخريج بترقيته إلى رتبة ملازم، متمنيا له الشفاء العاجل والانضمام الى زملائه في ميدان العمل وحثه على الحفاظ على القسم الذي اقسمه وبذل المزيد من الجهد والعطاء ومضاعفة العمل والتعامل الراقي مع الجمهور وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة متمنياً له التوفيق والنجاح.


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