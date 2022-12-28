منفذ العبدلي جاهز لاستقبال جماهير «خليجي 25»

وطن النهار

أكد الوكيل المساعد لقطاع أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي امس جهوزية منفذ العبدلي لاستقبال جماهير بطولة «خليجي 25» والتي ستقام في البصرة بجمهورية العراق في السادس من يناير المقبل.

جاء ذلك في تصريح اللواء العوضي نقله بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عقب قيامه بزيارة إلى منفذ العبدلي رفقة مدير عام الجمارك سليمان الفهد لتفقد جهوزية المنفذ لاستقبال الجماهير الكويتية والخليجية والمقيمين الراغبين في المغادرة من المنفذ إلى العراق لحضور فعاليات «خليجي 25».

ودعا جميع الجماهير الراغبين في المغادرة من منفذ العبدلي إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات وأهمها الحصول على دفتر إدخال جمركي من الشركة المختصة (سيارات صالون وباصات)، موضحا ان السيارات الخليجية تحصل على استثناء لمدة 30 يوما «دفتر إدخال جمركي مؤقت». ولفت إلى ضرورة إحضار المستندات والأوراق المطلوبة عند مغادرة البلاد أهمها جواز السفر للكويتيين صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر وجواز سفر للمقيمين والبطاقة المدنية وجواز سفر للخليجيين القادمين لدولة الكويت والراغبين في المغادرة إلى العراق، مؤكدا انه «لن يسمح بالمغادرة إلا لمن استوفى الأوراق والمستندات المطلوبة». وأشاد اللواء العوضي بالتنسيق والتعاون بين الإدارة العامة للجمارك وجميع الأجهزة العاملة في المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يذلل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه العمل الأمني والجمركي. واطلع اللواء العوضي على جهوزية واستعدادات منفذ العبدلي لاستقبال المسافرين والقوة البشرية والتكنولوجية للتعامل مع المغادرين والقادمين كما اطلع على جمارك المنفذ واستعداداتها وآلية الرصد والتفتيش.

