إخماد حريق في خيطان

وطن النهار

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق نشب في عمارة بمنطقة خيطان واسفر عن إصابات متنوعة من حروق واختناق واصابة رجل إطفاء وقد تسليمهم جميعًا إلى رجال الطوارئ الطبية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حريق عمارة وقع في منطقة خيطان، واوضحت ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء مراكز الجليب وصبحان والفروانية الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين ان العمارة مكونة من 14 دوراً والحريق في الدور 13 مع انتشار كثيف للدخان في ارجاء العمارة ، وقد باشر رجال الاطفاء على الفور باخلاء العمارة من السكان ومكافحة الحريق واخماده وقد اسفر الحريق عن إصابات متنوعة من حروق واختناق لسكان العمارة واصابة رجل إطفاء وتم تسليمه جميعًا الي فنيي الطوارئ الطبية.

