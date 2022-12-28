139 ألفاً يسافرون في رأس السنة

وطن النهار

قالت الإدارة العامة للطيران المدني إنه من المتوقع أن تصل حركة الركاب في مطار الكويت خلال عطلة رأس السنة الميلادية من تاريخ 29 ديسمبر الحالي حتى 1 يناير المقبل إلى نحو 138356 راكبا مقارنة بـ 96441 راكبا خلال العطلة الماضية. وأوضح نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران في الإدارة العامة للطيران المدني دعيج العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد الركاب المغادرين سيبلغ نحو 77560 راكبا في حين سيبلغ عدد القادمين إلى البلاد نحو 60796 راكبا. وذكر العتيبي ان إجمالي حركة الطائرات في مطار الكويت الدولي خلال الفترة ذاتها ستبلغ 1284 رحلة مقسمة على 642 رحلة مغادرة و642 رحلة قادمة.

وأضاف أن وجهات دبي والدوحة والقاهرة وصبيحة وإسطنبول وجدة الأكثر طلبا للمسافرين من مطار الكويت الدولي خلال الفترة من 29 ديسمبر الحالي حتى 1 يناير المقبل.

من جهة أخرى أوضح أن قطاع سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني قامت بتكريم الموظفين الذين اجتازوا دورات تدريبية في مجال الامن والسلامة والتي جاءت بتنظيم من إدارة سلامة الطيران بالتعاون مع مكتب منظمة الطيران المدني (الايكاو).

