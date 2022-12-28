17.66 مليار دينار إجمالي القروض

مال وأعمال

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي عن ان اجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة بنهاية نوفمبر الماضي سجلت 17.66 مليار دينار، مقابل 16.07 ملياراً للفترة المماثلة من 2021، وبارتفاع قدره 1.6 مليار دينار.

وبينت الاحصائيات الشهرية، أن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة على المستوى القطاعي بلغت 46.9 مليار دينار، مقارنة بحوالي 42.84 ملياراً للفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 4 مليارات دينار.

وأشارت، إلى ان الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت، بخلاف صندوق الأجيال القادمة، سجلت ارتفاعاً قدره 400 مليون دينار بالغة 14.4 مليار دينار، مقابل 14 ملياراً للفترة المماثلة من 2021.

وتتضمن الأصول الاحتياطية الرسمية الذهب ووضع الاحتياطي لدى الصندوق وحقوق السحب الخاصة والعملة الاجنبية وودائع في الخارج وأوراق مالية في الخارج.

كما اشارت الاحصائيات إلى ان اجمالي الموجودات لبنك الكويت المركزي تجاوزت حاجز 13 مليار دينار، مقارنة بقيمة قدرها 12.6 مليار دينار وبارتفاع يقارب 400 مليون خلال تلك الفترة.

كما ارتفع حجم السيولة المحلية بختام شهر نوفمبر 2022 بنسبة 5.02% سنوياً؛ وذلك وفق الاحصائية الشهرية المحدثة الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وسجلت السيولة حو 38.23 مليار دينار، مقابل 36,40 مليار دينار في نوفمبر 2021.

وتراجع النقد المتداول خارج البنوك المحلية في الكويت، خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 7.34% على اساس سنوي. وكشفت البيانات عن انخفاض النقد المتداول في نوفمبر الماضي إلى 1,64 مليار دينار، مقارنة بـ 1,77 مليار دينار في نوفمبر العام الماضي.

وتنقسم اوراق النقد المتداولة إلى 6 فئات هي: عشرون ديناراً، عشرة دنانير، خمسة دنانير، دينار، نصف دينار، وربع دينار. ومنذ 5 أعوام تحديداً في 2017، سجل اعلى متوسط لمستوى النقد المتداول في ابريل 2022 حينما بلغ 1,93 مليار دينار.

