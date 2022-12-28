جهات حكومية تخالف الترشيد.. مصروفاتها ارتفعت 20 ضعفاً

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ«النهار»، عن ان جهات حكومية عدة خالفت سياسة ترشيد النفقات، ورفعت بنود مصروفاتها على الرغم من تشدد مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وأشارت إلى ان احدى تلك الجهات زادت ايجاراتها بأكثر من 20 ضعفاً، مبينة ان مبدأ ترشيد الانفاق يقف عاجزاً امام هدر كبير في المصروفات دون وجه حق، مستغربة ان بعض تلك الجهات المخالفة «رقابية».

وبينت المصادر ان ارتفاع وتيرة الايجارات لتلك الجهات يأتي في ضوء غياب مقار دائمة لها واعتمادها على الايجار في اماكن متفرقة، رغم وجود مباني حكومية مؤجرة.

ولفتت إلى انه من الممكن تقليص تلك النفقات عبر اعتماد سياسات الدمج بين الجهات الحكومية المتشابهة الاختصاص والتي يكون في دمجها فوائد عدة من بينها: تخفيف الضغط على الميزانية، رفع كفاءة تلك الأجهزة، وتحقيق الأهداف التي انشأت من اجلها تلك الجهات.

وأشارت إلى ان تلك الجهات باتت تشكل عبئاً على المال العام، كونها تتشابه في الاختصاص مع جهات اخرى، دون ان يكون هناك فائدة منها ادارياً ومالياً.

وأوضحت ان بعض تلك الجهات طلبت تخصيص مواقع لها بشكل دائم، الا ان تخصيص تلك المواقع لا يزال في مراحله الأولية، فيما تنتظر اخرى التمويل اللازم للمساهمة لبناء المواقع التي خصصت لها.

وبينت ان الحكومة طلبت من جهاتها العمل على توظيف مواردها بالشكل الأمثل حتى لا تقع في دائرة الهدر المالي، في ظل تذبذب واضح لأسعار النفط والذي اثر بشكل كبير على الايرادات العامة للدولة.

