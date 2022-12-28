الخالد جمّد عقد «الكاراكال» وأوقف تسلُّم الطائرات مؤقتاً

الأولى

في أول اجتماع له مع لجنة التحقيق البرلمانية في عقدي «الكاراكال» و«اليوروفايتر» قام النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بإيقاف عقد طائرات «الكاراكال» ووقف استلام الطائرات مؤقتا، حسب ما كشف عنه رئيس لجنة التحقيق النائب عادل الدمخي الذي أثنى على تجاوب الخالد مع لجنة التحقيق.

وقال الدمخي بعد اجتماع اللجنة أمس ان الخالد كان يبادر ويتقدم علينا في دفاعه عن المال العام بالحرص على إيقاف العقد مؤقتا وإيقاف استلام طائرات الكاراكال.

وأضاف الدمخي ان الخالد حريص على المال العام وعلى أرواح المواطنين والجميع يرى جهوده في محاربة المخدرات وغيرها من الاخطار التي تدخل على المجتمع، مشيرا الى ان اللجنة سيكون لها طلبات بالتحقيق مع كل من له علاقة بعقدي «الكاراكال» و «اليوروفايتر»، وتتمنى ان يكون التجاوب مستمرا من قبل الوزير ومن كل من تستدعيه اللجنة.

من جانب آخر، قدم النواب عبدالله الأنبعي ومهلهل المضف وشعيب شعبان وعبدالوهاب العيسى ومهند الساير اقتراحا بقانون لإنشاء هيئة لشؤون التوظيف والعمل مع إعطائه صفة الاستعجال، بحيث تحل محل ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة فيما يخص توظيف المواطنين لدى الجهات الخاصة.

من جانب اخر، وفي سؤالين له استفسر النائب د. مبارك الطشة من وزيري الإسكان والمالية عن الموعد النهائي لأوامر البناء لمدينة المطلاع للضواحي المتبقية N1,N2,N3,N4 وطلب معرفة جاهزية البنية التحتية والخدمات وجاهزية بنك الائتمان لصرف قروض البناء.