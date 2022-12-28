وزير الإنسانية

الأولى

في مبادرة انسانية لاقت صدى واسعا عند المواطنين وثناء المدونين في وسائل التواصل الاجتماعي قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد بزيارة الملازم عبدالله الفريج في منزله للاطمئنان على صحته لعدم قدرته على حضور حفل تخريج الدورة السادسة للترقية إلى رتبة ملازم، نظرا لتعرضه لوعكة صحية وأدى القسم أمامه. وهنأ الخالد الضابط الخريج بترقيته إلى رتبة ملازم متمنيا له الشفاء العاجل والانضمام الى زملائه في ميدان العمل وحثه على الحفاظ على القسم الذي اقسمه وبذل المزيد من الجهد والعطاء ومضاعفة العمل والتعامل الراقي مع الجمهور وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة متمنياً له التوفيق والنجاح.