«بردية».. تاريخية

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تأثرت البلاد أمس بأمطار رعدية بدأت بعد الظهر واستمرت حتى فجر اليوم الأربعاء.

وشهدت المناطق الجنوبية هطولاً غزيراً لـ«البردي» كسا الطرق الرئيسة باللون الأبيض مما تسبب بتعطيل حركة المرور ووقوع عدد من الحوادث وسجلت منطقة الاحمدي 47 ملم من كمية الامطار.

واعتبر خبراء الطقس الحالة المطرية أمس وما صاحبها من سقوط كثيف لـ«البردي» بأنها تاريخية لم تشهدها الكويت من قبل.

وتعاملت فرق الطوارئ في الأشغال والبلدية والداخلية والاطفاء مع عدد من الطرق المغلقة بسبب السيول كما تعاملت مع بلاغات عن غرق سيارات ودخول المياه الى بعض المنازل.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي ان ما شهدته البلاد أمس جاء نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية دافئة ورطبة تزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضح ان ذلك أدى إلى تكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة تخللتها سحب ركامية مع هطول أمطار متفرقة متوسطة الشدة وكانت في بعض الأحيان غزيرة خاصة على المناطق الجنوبية مع نشاط في الرياح وصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وذكر ان فرصة الأمطار تقل اليوم الأربعاء مع دخول مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية جافة وباردة مع رياح شمالية غربية تنشط على فترات مابين 20 و50 كيلومترا في الساعة.

وقال انه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى ما بين 16و18 درجة مئوية ودرجات الحرارة الصغرى مابين 5 و8 درجات مئوية.