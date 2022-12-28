الأربعاء 28 ديسمبر 2022 ,5 جمادى الآخرة 1444
رقم العدد:
4329
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عماد جواد بو خمسين
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دندرة
«الصحة»: 30 مليون دينار زيادة مخصصات شراء الأدوية... لو رشدتم لوفرتم... 300 مليون !
دندرجي
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