«الزراعة»: توجه لسحب الحيازات غير المساهمة في الأمن الغذائي

الأولى

أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مشعل القريفة عن توجه لسحب القسائم التي لا تسهم في الأمن الغذائي بشكل حقيقي، مؤكدا أنه سيتم ربط الدعم النباتي والحيواني بالإنتاج الحقيقي بشكل آلي ووفق تجهيزات رقابية شديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بالإجراءات الحكومية الجديدة التي تحصر أصحاب الحيازات الزراعية غير المنتجة تمهيدا لسحب آلاف المزارع والجواخير من المنتفعين بها لغير أولويات الأمن الغذائي.

وقال في تصريح إن القرار الوزاري رقم 106/2022 الذي أصدره وزير المالية عبدالوهاب الرشيد يتضمن رفع رسوم الإيجار السنوي للقسائم الحيوانية والنباتية التي ليس لها إنتاج فعلي من 6 فلوس إلى 100 فلس للمتر المربع ما يعني أن الحيازة الزراعية سيترتب عليها بدل سنوي بقيمة 5 آلاف دينار ارتفاعا من 300 دينار وهو ما كان في السابق.

وأوضح أن الخطوة التالية هي حصر القسائم غير المنتجة التي سيتم الكشف عنها بآليات محكمة من ضمنها الربط الآلي للدعم بكمية الإنتاج الفعلي للمزرعة التي توزع منتجاتها في الأسواق المعتمدة للجملة وهي سوق الصليبية (الفرضة) وغيرها.

وأكد على تطبيق استراتيجية الحكومة والقيادة السياسية بتوفير الأمن الغذائي، مضيفا أن رفع الرسوم المالية يعد استبعادا صريحا من الحكومة للمنتج غير الفعلي ومستغلي الحيازات الزراعية وأراضي الدولة المخصصة للأمن الغذائي كمجرد منتزهات عائلية.