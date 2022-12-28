«الأهلي المتحد» وزّع كسوة الشتاء

مال وأعمال

في إطار جهوده المجتمعية والتطوعية، أطلق البنك الأهلي المتحد مبادرة إنسانية جديدة، بالتعاون مع مؤسسة لوياك وزع خلالها كسوة الشتاء من ملابس ومستلزمات تناسب برودة الجو على عمال التنظيف والبناء وأصحاب المهن البسيطة، في منطقة المباركية بالكويت لمساعدتهم على مواجهة اشتداد موجة البرد، وتوفير شتاءٍ دافئٍ لهم.

وتعليقًا على هذه المبادرة الإنسانية، أفادت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي في تصريح صحافي: إن البنك صاحب دور ريادي في تقديم الدعم والمساندة والرعاية للفئات الأكثر احتياجا سواء مباشرة أو بالشراكة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت التميمي: تعكس هذه المبادرة مدى التزام البنك تجاه الفئات المحتاجة ومحدودي الدخل، الذين يقومون بأعمال ضرورية في خدمة المجتمع، ومن القيم الإنسانية والإسلامية أن نخفف عنهم وطأة موجة البرد التي تشهدها البلاد في فصل الشتاء. فضلا عن دور هذه المبادرة في تنمية روح المسؤولية المجتمعية لدى موظفي البنك ومنحهم فرصة المشاركة في الأنشطة الموجهة لخدمة المجتمع.

وأوضحت التميمي: إن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من حرص البنك الدائم على الاهتمام بالفئات غير المقتدرة ومد يد العون والمساعدة لهم ، وإشعارهم بتقدير ظروفهم مما يبعث على مد جسور التواصل والتراحم والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وذكرت التميمي أن الكويت بلد الإنسانية، وشعبها محب للخير، وأن البنك الأهلي المتحد بوصفه أحد الفاعلين الرئيسيين في القطاع المصرفي الإسلامي بالكويت يسير على النهج نفسه تعزيزا للمبادئ السامية للتكافل الإنساني والتضامن المجتمعي، وانسجامًا مع جهوده الخيرية الحثيثة.

