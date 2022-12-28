«التحكيم التجاري» أقام دورة في «صياغة العقود» بالتعاون مع «الفتوى والتشريع»

مال وأعمال

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين دورة تدريبية بعنوان «صياغة شروط التحكيم في العقود باللغة الإنكليزية» بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع في ختام فعاليات الموسم الثقافي المشترك لعام 2022.

وصرح عبدالله الشايع - رئيس مجلس إدارة المركز، أن هذه الدورة تعكس رغبة كل من المركز وإدارة الفتوى والتشريع في المساهمة لتحسين البيئة القانونية والتحكيمية في الكويت، وصقل خبرات القانونيين في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات وتنويع مصادر معرفتهم وتنمية المهارات الأساسية والتطرق لأبرز المشكلات في مجال صياغة شروط اتفاق التحكيم، وتطوير القدرات اللغوية والقانونية في مجال التحكيم، بالإضافة إلى مواكبة التطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي من خلال التعاون المستمر لإقامة فعاليات وبرامج تدريبية مشتركة.

وأضاف الشايع أن الدورة تضمنت جوانب نظرية وعملية تحمل في طياتها العديد من التطبيقات الواقعية، ومعرفة أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها في صياغة شروط التحكيم في العقود المختلفة المحررة باللغة الإنجليزية، وهو ما سينعكس بالضرورة إيجابياً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع خاصة في ظل تحديات التحكيم ومستجداته على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد الشايع أن المركز وإدارة الفتوى والتشريع من خلال تنظيمهما لمثل هذه الفعاليات يوفران مناخاً ملائماً للحوار والنقاش سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم والاطلاع على مستجداته ومآلاته من خلال التعرف على المصطلحات والشروط الدارجة في العقود باللغة الإنجليزية، ومناقشة بعض القضايا التي طرحت أثناء الدورة والتعرف على شروط التحكيم الواردة فيها.

كما أضاف الشايع أن التعاون بين المركز والإدارة منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين في بداية هذا العام قد حقق أهدافه من خلال فعاليات الموسم الثقافي المنتهي والذي يتناسب مع طبيعة عمل منتسبي إدارة الفتوى والتشريع. وحاضر بالدورة د. يوسف الصليلي -عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية- وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لمركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، والذي تطرق للعديد من المصطلحات القانونية باللغة الإنكليزية التي ترد باتفاق التحكيم ومنها «شرط التحكيم وصياغته ومشارطة التحكيم والقانون الواجب التطبيق ومقر التحكيم ونطاقه وطرح أمثلة لبعض القضايا وغيرها من المصطلحات والشروط المتعلقة بصياغة شرط التحكيم، والصعوبات والمشاكل التي تنشأ من خلال عدم صياغة شرط التحكيم بشكل صحيح.

