الورع: «التجاري» يواصل دعمه لـ «لنكن على دراية»

مال وأعمال

نظراً لأهمية توعية العملاء بالجوانب المصرفية والمالية المرتبطة بتعاملاتهم المصرفية مع البنوك ولمنع عمليات الاحتيال المصرفي، أطلق بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية حملة «لنكن على دراية» وهي حملة توعوية تهدف لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.

وفي تعليقها على الحملة وجهود ومساهمات البنك التجاري الكويتي بهذا الصدد، قالت نائبة المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي - أماني الورع: «لقد لاقت هذه الحملة رعاية واهتمام جميع البنوك وخاصة البنك التجاري الكويتي، حيث قام البنك ببذل جهود كبيرة لدعم الحملة ايماناً منه بضرورة التوعية المصرفية والمالية بين الموظفين والعملاء والجمهور مستخدماً في ذلك جميع الوسائل الممكنة من موقع الكتروني، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفروعه المنتشرة في جميع مناطق الكويت».

وأضافت الورع: «يواصل التجاري دعم حملة «لنكن على دراية» من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تسهم في توعية المجتمع بجميع القضايا التي تهم القطاع المصرفي، ويركز التجاري على نشر مواد إعلامية عن مكافحة عمليات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتكييش القروض وغيرها من الجرائم المالية والتحذير من مخاطر التعامل بالعملات الافتراضية وما قد تلحقه من خسائر فادحة بأموال واستثمارات العملاء وحثهم على الاستثمار في الأصول الآمنة من منتجات وخدمات استثمارية منظمة لدى مؤسسات قائمة بالفعل وخاضعة لرقابة جهات تنظيمه».

ويحث التجاري جمهور العملاء على اتخاذ الاجراءات المرتبطة بحماية حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية عند انجاز أي معاملة مصرفية سواء كانت العملية عبر الانترنت أو الهاتف النقال أو من خلال أجهزة السحب الآلي لضمان الحماية من الجرائم المالية. ويشدد البنك على أهمية عدم مشاركة البيانات والمعلومات الشخصية والمصرفية مع أي جهة.

ونوهت الورع أنه إيماناً من البنك بأهمية مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت من أسرع الوسائل لنقل الأخبار، فقد حرص البنك على نشر العديد من الرسائل التحذيرية والفيديوهات التوضيحية التي تساعد العملاء على حماية بياناتهم الشخصية. هذا ويواصل البنك جهوده في سبيل التوعية المصرفية من نشر المواد التثقيفية والدعائية عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الالكتروني.

وترسيخاً للتوعية المصرفية والمالية، استضاف البنك التجاري خلال الفترة الماضية، الخبير الاقتصادي د. جمال عبدالخضر عبدالرحيم حيث ألقى الضوء على أهمية الادخار والاستثمار ومكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي من خلال فيديوهات عدة يتم بثها على منصات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الجهود تحت مظلة حملة «لنكن على دراية» حيث يسخر البنك كل قنواته لعرض مضمون الحملة ورسائلها الهادفة لتثقيف العميل بالجوانب المصرفية والمالية، علماً بأن البنك التجاري سوف يواصل جهوده لدعم هذا الحملة من خلال العديد من الفيديوهات التفاعلية الرامية إلى تثقيف العملاء بالجوانب المالية والمصرفية.

