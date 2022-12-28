«برقان» رعى الجولة الرابعة لدوري الفروسية

مال وأعمال

اختتم بنك برقان رعايته للجولة الرابعة من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية (KEF) للموسم 2022-2023، والذي أقيم في مضمار مركز الكويت للفروسية. وقد جاءت هذه الرعاية ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يركز على دعم وتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت.

حاز في اليوم الأول من الجولة الرابعة للدوري، الفارس عبدالله العوضي على المركز الأول، والفارسان ماريا بوشهري و نيك تشانينغ في المركزين الثاني والثالث. أما في اليوم الثاني فقد حلّ الفارس علي الخرافي في المركز الأول، تبعه الفارس أنطونيو موروزو في المركز الثاني، والفارس عبدالرحمن الفزيع بالمركز الثالث.

وفي معرض حديثها عن رعاية بنك برقان لدوري اتحاد الفروسية الكويتي، صرحت حصة النجادة، مدير أول الاتصالات والمسؤولة الاجتماعية للشركات في بنك برقان بقولها: «بداية أود أن أهنئ جميع الفرسان الفائزين في هذه الجولة، الذين يواصلون تقديم أفضل قدوة تحتذي بها أجيالنا الشابة، وبصفتنا في بنك برقان إحدى المؤسسات المالية الوطنية المرموقة، نحرص دائماً على تعزيز الثروة الوطنية التي نمتلكها في الكويت من المواهب الرياضية، وخاصة في رياضة الفروسية، نظراً لكونها إحدى أكثر الرياضات ذات الإرث الثقافي الكبير المحبوبة لدى الجميع».

