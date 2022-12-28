الاقتصاد الكويتي تجاوز عثرات «جائحة كورونا» في 2022

مال وأعمال

شهد عام 2022 أنشطة وأحداثا مختلفة تتعلق بالاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي والمالي وتعزيزهما وتجاوز الصعوبات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا علاوة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الكويت مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في شتى المجالات:

وإليكم تقريرا عن أبرز الأحداث الخاصة بمجال الاقتصاد والاتفاقيات الاقتصادية خلال عام 2022:

- 24 يناير: وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان يصدر قرارا وزاريا بتعديل تسمية (الطابوق الأبيض العازل) إلى (الطابوق العازل) لمنع احتكار مواد البناء الأساسية المدعومة للمواطنين.

- 26 يناير: هيئة أسواق المال تعلن حصولها على شهادة (الايزو) في إدارة أمن المعلومات إذ يشمل نطاق الشهادة جميع أنظمة الهيئة في إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بعد استيفاء المتطلبات الفنية والإدارية وتطبيق الضوابط الرقابية والأمنية لهذه المنظمة.

- 30 يناير: وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان يعلن صرف مواد التموين المجاني لمستحقي مكافآت الصفوف الأمامية لوزارتي (الصحة والداخلية) بدءا من الأول من مارس 2022.

- 30 يناير: المعهد العربي للتخطيط بالكويت يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمان بشأن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية.

- 31 يناير: بنك الكويت المركزي يعلن فتح باب تقديم الطلبات لتأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة.

- 23 فبراير: بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية تظهر ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 4?30 في المئة في يناير الماضي على أساس سنوي.

- 27 مارس: الإدارة العامة للجمارك توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي لإنشاء ممر تجاري افتراضي لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

- 8 أبريل: وكالة (ستاندرد آند بورز) تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (أيه موجب).

- 10 مايو: المعهد العربي للتخطيط يوقع اتفاقية منحة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ برنامج تدريبي عملي لرواد الاعمال الكويتيين.

- 18 مايو: انطلاق الملتقى الاقتصادي الثاني بحضور وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط تحت عنوان (نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي) بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء.

- 26 مايو: وكالة (موديز) تؤكد التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (أيه 1) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

- 16 يوليو: وكالة (ستاندرد آند بورز) تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (أيه. بلس) مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

- 9 أغسطس: هيئة أسواق المال تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) بتزكية مرشحها من الإدارة التنفيذية العليا للهيئة رئيس قطاع الأسواق بالهيئة مثنى الصالح.

- 21 أغسطس: هيئة أسواق المال تنضم إلى عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي التي تعمل لمصلحة المستهلكين كأداة رقابية وتركز على التكنولوجيا الناشئة.

- 8 ديسمبر: بنك الكويت المركزي يطلق خدمة (آبل باي) في السوق المحلي بعد استيفاء المتطلبات القانونية والرقابية.

- أصدر بنك الكويت المركزي نحو 36 اصدار سندات وتورق بقيم مختلفة ولمدد متعددة خلال 2022.

