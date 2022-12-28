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مال وأعمال

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إطلاق «ونتر وندرلاند»


شهد قطاع السياحة في البلاد العديد من الأنشطة والأحداث لعام 2022 فيما يلي أبرزها:
- 7 سبتمبر: شركة المشروعات السياحية تعلن انتخاب محمد السقاف رئيسا لمجلس إدارتها وانتخاب عالية الحميضي نائبا للرئيس خلال عقد أول اجتماع للمجلس الجديد.
- 20 أكتوبر: شركة المشروعات السياحية الكويتية تعلن أن النسخة الأولى من فعاليات (ونتر وندرلاند) الترفيهية تنطلق مطلع ديسمبر 2022.
- 11 ديسمبر: افتتاح النسخة الأولى من فعاليات مدينة الألعاب (ونتر وندر لاند).
- 11 ديسمبر: وزارة الإعلام ممثلة بقطاع السياحة توقع مع الجمعية الكويتية للمهرجانات اتفاقية لإنشاء مشروع المنصة الإلكترونية لعرض الفعاليات والأنشطة السياحية والثقافية والرياضية (اكتشف الكويت).


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