إطلاق «ونتر وندرلاند»

مال وأعمال

شهد قطاع السياحة في البلاد العديد من الأنشطة والأحداث لعام 2022 فيما يلي أبرزها:

- 7 سبتمبر: شركة المشروعات السياحية تعلن انتخاب محمد السقاف رئيسا لمجلس إدارتها وانتخاب عالية الحميضي نائبا للرئيس خلال عقد أول اجتماع للمجلس الجديد.

- 20 أكتوبر: شركة المشروعات السياحية الكويتية تعلن أن النسخة الأولى من فعاليات (ونتر وندرلاند) الترفيهية تنطلق مطلع ديسمبر 2022.

- 11 ديسمبر: افتتاح النسخة الأولى من فعاليات مدينة الألعاب (ونتر وندر لاند).

- 11 ديسمبر: وزارة الإعلام ممثلة بقطاع السياحة توقع مع الجمعية الكويتية للمهرجانات اتفاقية لإنشاء مشروع المنصة الإلكترونية لعرض الفعاليات والأنشطة السياحية والثقافية والرياضية (اكتشف الكويت).

