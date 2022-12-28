مشاريع نفطية ضخمة أسهمت في استقرار السوق العالمي

مال وأعمال

شهد قطاع النفط والطاقة (الكهرباء والماء) العديد من الأنشطة والأحداث لاسيما أن الكويت دولة نفطية منتجة وعضو فاعل في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وتتولى رئاستها أيضا علاوة على عضويتها في (أوبك بلس) وفي منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وتتميز بمشاريع نفطية ضخمة ولها تأثيرها ودورها المهم في استقرار السوق العالمي وفي توسيع نشاطها أكثر وتنفيذ المشاريع المرتبطة بذلك علاوة على مشاريع تتعلق بالطاقة لاسيما الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وإليكم تقريرا عن أبرز الأحداث الخاصة بمجال النفط والطاقة (الكهرباء والماء) في الكويت لعام 2022:

- 3 يناير: منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تعلن اختيار مرشح الكويت هيثم الغيص أمينا عاما جديدا للمنظمة لمدة ثلاث سنوات.

- 10 يناير: الشركة الكويتية لنفط الخليج توقع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون السعودية لتصدير كميات الغاز الفائض من منطقة عمليات الوفرة المشتركة.

- 14 يناير: شركة البترول الوطنية تعلن وفاة عاملين اثنين وإصابة 10 آخرين من جراء حريق في وحدة إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي.

- 23 يناير: الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) التابعة لمؤسسة البترول تحقق أول اكتشاف بحري لها في قطاع الغاز والمكثفات بأندونيسيا بصفتها مشغلاً بنسبة 100 في المئة.

- 21 فبراير: الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تعلن تشغيل مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مجمع الزور النفطي بشكل كامل.

-21 فبراير: وزارة النفط توقع مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط لتعزيز التعاون العلمي والبحثي ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.

- 10 مارس: شركة البترول الوطنية تشغل خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي الذي يعد ثاني أكبر مشاريع الشركة أهمية وإنتاجية بعد مشروع الوقود البيئي.

- 10 مارس: سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 4?82 دولارات ليبلغ 130?31 دولاراً.

- 27 مارس: وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى يدشن محطة تحويل العارضية الرئيسة AX كيلوفولت.

- 31 مارس: مؤسسة البترول توقع مذكرة تفاهم مع شركة (نيبون) اليابانية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتمويل مشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة تبلغ مليار دولار.

- 4 أبريل: شركة البترول العالمية تفوز بالجائزة الذهبية لتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المقدمة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث لعام 2022.

- 12 مايو: الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) تحصل على جائزة السلامة الدولية لحماية موظفيها من مخاطر الإصابة واعتلال الصحة في العمل وذلك من مجلس السلامة البريطاني.

- 30 مايو: شركة ناقلات النفط تتم عملية بيع الناقلة (وفرة) وتسليمها للمشتري في ميناء الفجيرة بالامارات العربية المتحدة.

- 6 يوليو: تصدير أول شحنة من مادة الديزل المنخفض الكبريت إلى نابولي بإيطاليا.

- 31 يوليو: هيثم الغيص أول مواطن ينتخب لمنصب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

- 3 أغسطس: شركة البترول الوطنية تعلن تصدير أول شحنة وقود سيارات منخفض الكبريت إلى الأسواق الآسيوية

- 2 سبتمبر: الناقلة (السور 2) المملوكة لشركة ناقلات النفط تصل إلى ميناء نابولي محملة بأول شحنة من الديزل الكويتي المنخفض الكبريت المصدر الى إيطاليا

- 28 سبتمبر: شركة البترول الكويتية العالمية توقع اتفاقية مع شركة الطيران الأوروبية (إيزي جيت) لتزويدها بوقود الطيران المستدام (إس.أيه. إف).

- 28 سبتمبر: وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تدشن تشغيل أول محطة تحويل رئيسة في مدينة المطلاع جهد 400 كيلوفولت.

- 6 نوفمبر : الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ( كيبك ) تبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور.

- 16 نوفمبر: شركة ناقلات النفط الكويتية تنال جائزة (التعليم والتدريب البحري) لعام 2022 في الصناعة البحرية بمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية التي تمنحها منظمة المقاييس البحرية العالمية.

- 18 نوفمبر: مؤسسة البترول والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تعلنان استقبال الناقلة (اشلي ليدي) التي تعد الناقلة الأولى التي تصل للجزيرة الصناعية التابعة لمصفاة الزور لتحميل أول شحنة من منتج النافثا للتصدير لزبائن مؤسسة البترول.

-27 نوفمبر: مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بقطاع التسويق العالمي تعلن بيع أول شحنة من منتج وقود الطائرات من مصفاة الزور على متن الناقلة (باسيفيك ساره) بالتعاون مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).

- 29 نوفمبر: الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تصدر أول شحنة من زيت الوقود البيئي المنخفض الكبريت العالي الجودة الذي تنتجه مصفاة الزور الى سنغافورة على متن السفينة (ريدجبوري نيكولاس إيه).

- 11 ديسمبر: الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للاتفاق على آلية مباشرة وتنفيذ تطوير الحقل بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومتين بتاريخ 24 ديسمبر 2019.

