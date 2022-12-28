فرح الحميضي: المثابرة والطموح مفتاحا النجاح

النهار Plus

حلمت المهندسة فرح الحميضي بحلم ان يكون في الكويت معرض متخصص في الديكور والتصميم الداخلي فسعت لسنوات وراء هذا الحلم من خلال العمل الدؤوب والمستمر وبمساندة اسرتها.

وبجهد وبالعرق والمثابرة سعت المهندسة فرح الحميضي ان تحقق الحلم وان يظهر الى النور لينطلق معرض «مرزام» عامي 2019 و2020، لينجح ويكون بصمة ظاهرة في عالم المعارض المتخصصة ولكن تأتي جائحة كورونا لتطيح المعرض في دورته الثالثة عام 2021 الا انها بالعزيمة نجحت في اطلاق الدورة الثالثة الى نهاية ديسمبر 2022 ليتواصل تحقيق الحلم. فالمؤسس والمنظم لمعرض «مرزام» المهندسة فرح الحميضي تؤمن أنّ مفاتيح النجاح تكمن في المثابرة والطموح، والاستعداد لقبول المخاطر أو التحديات، واغتنام الفرص وصنعها والتعلم المستمر، واستحضار المستقبل والمرونة وتقبل النقد البناء، ومخالطة أصحاب العلم والخبرة بالمجال، وغيرها من الاعتبارات، حيث ان هذه المعادلة تساعد الإنسان على تحقيق أهدافه مهما كانت صعبة، ففي العمل «لا تترك أمرك للحظ»، مؤكدة ضرورة تطبيق الدراسة والتخطيط في المناهج الجامعية إلى نماذج عملية وواقعية واختبارها إلى أن يتم النجاح. حول المعوقات التي واجهت المهندسة فرح الحميضي كسيدة اعمال شابة في تحقيق احلامها اوضحت انها ترفض مسمى سيدة او رجل لانها كانت محظوظة انها حلمت بهذه المبادرة وساعدتها اسرتها التي كانت ومازالت الداعم الرئيسي وراء قصة نجاحها وعدم اليأس، بالاضافة الى فريق عملها الذي كان لديه الهدف ذاته والرؤية ذاتها، فقد سعينا الى التنفيذ المعرض وبذلنا جهدا كبيرا لتحقيق الحلم ونحوله الي واقع.

وترى المهندسة فرح ان عودة معرض «مرزام» الأكبر للديكور والتصميم الداخلي في الكويت، بمثابة عودة نجاحٍ بحدِّ ذاته بعد المرحلة المليئة بالتحديات الّتي مرّ بها العالم خلال فترة «كوفيد 19» خاصة ان المرحلة التي سبقت المعرض كانت تمثل تحدياً كبيراً خاصة ان الدورة الثالثة شهدت عودة الرعاة أنفسهم وبمقاسات اكبر مما يدل على ثقتهم بمرزام وكان المكان الامثل هو ارض المعارض في مشرف حيث القاعات الكبيرة.

واضافت ان الاشكالية ان هذه القاعات كانت مستخدمة من وزارة الصحة ولذا كانت المتابعة بشكل يومي لاخلاء القاعات وساعدنا في ذلك شركة معرض الكويت الدولي وتحديدا المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات باسمة الدهيم في تقديم الدعم اللامحدود والمتواصل لمعرض «مرزام».

الخارطة العالمية

وأردفت الحميضي ان «مرزام» يؤسس للادراج رسمياً وضمنياً ضمن قائمة المعارض المتخصصة في الديكور والتصميم الداخلي والخارجي بالمنطقة، تمهيداً لوضعه على الخارطة العالمية للملتقيات والمعارض التي تجمع شركات الديكور والتصميم الداخلي والمعماري والخبراء والمتخصصين، لافتة الى توجه «مرزام» للتوسع على المستوى المحلي من خلال اقامته على مساحات أكبر علاوة على استقطاب موردين دوليين اليه.

وأشارت إلى أن إستراتيجية العمل الخاصة بـ«مرزام» تستهدف الارتقاء

بالذوق العام وبناء ثقافة نوعية ببصمة كويتية عن مهارات وفنون الديكور والتصميم الداخلي لدى الفرد والأسرة، مبينة أن الزوار حظوا في «مرزام» بتجربة استثنائية تمتزج فيها الجودة بالإناقة

عنوانها العريض «استلهم، شطب وأثث».

نجاح كبير

واشارت الى ان المعرض في دورته الثالثة كان الأكبر على الإطلاق، بمساحة تتخطّى 20 ألف متر مربع وهي المساحة الكبرى له حتى الآن، وضمت أكثر من 200 جناح مميّز، عملت في أكثر من 20 فئة مختلفة في عالم التصميم الداخلي والديكور، مؤكدة أن المعرض المحلي الأكبر للديكور والتصميم الداخلي بدأ خطواته إلى العالمية، كما ستكون له تفرعات تسمح بالاستفادة من خدماته طوال العام وليس لمرة واحدة، وذلك بالتوازي مع الطفرة العمرانية التي ستشهدها الكويت.

وقالت الحميضي إن الرؤية من وراء «مرزام» هي خلق منصة ومنتدى يلجأ لهما كل شخص مهتم بالديكور والتصميم الداخلي، لافتة الى أن «مرزام» يعد فرصة لالتقاء العملاء مع المورّدين، حيث يساعد العديد من الزوار عن مضيعة الوقت بين المحلات والتسوق والقيادة، كما سيسهّل عملية البحث بتوفير كل شيء يحتاجونه تحت سقفٍ واحد.

وذكرت أن «مرزام» في النسخة الثالثة من «مرزام» 2022 فاق التوقعات، مشيرة الى أن اجمالي عدد الزائرين للمعرض خلال خمسة أيام تجاوز الـ 400 ألف زائر، وموضحة أن عدد زوار اليوم الأول للمعرض بلغ 60 ألف زائر وهو أعلى من زوار اليوم الاخير للنسخة الثانية لمرزام 2020، لافتة الى تميز النسخة الثالثة لـ«مرزام» بدخول زوار المعرض سحب على الجوائز الكبرى بقيمة مشتريات فاقت 700 الف دينار.

مرزاميات رمضان

كشفت الحميضي عن تنظيم تفرعات محلية مصغرة ومتخصصة ومساندة لمعرض مرزام الأساسي تحت عنوان «مرزاميات»، مشيرة الى تدشين النسخة الأولى منها بعنوان «مرزاميات رمضان» في الفترة من 1 وحتى 4 مارس من 2023 في الارينا بمجمع 360 بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث ستحتوي أبرز الشركات الخاصة بالديكور والتصميم الداخلي والاستقبال وأفكار للبيوت للاحتفاء بالشهر الفضيل، وموضحة أن فضاء «مرزميات» سيزخر بالعديد والعديد من الأفكار والمعارض طوال العام بالتوافق مع المناسبات والمواسم ليستمر التواصل مع الجمهور لحين موعد «مرزام» الأساسي في شهر ديسمبر من كل عام.

لا للإحباط

وحول نصيحتها للمبادرات اكدت فرح الحميضي انه احيانا تكون الفكرة صحيحة ولكن الوقت خطأ ولذا لابد من اختيار الوقت المناسب والصح لتنفيذ المشروع وحتى لو كان هناك خطأ في التوقيت فلا يجب ان نحبط، لافتة الى انها كانت تريد اقامة معرض «مرزام» منذ اشهر عدة ولم استطع حيث كان هناك العديد من المعوقات ولكني لم احبط واستمررت في العمل على مدار الساعة حتى تم اطلاق النسخة الثالثة في اوائل ديسمبر الحالي.

وشددت مهندسة فرح الحميضي على ان الدولة تدعم الشباب والمبادرين خاصة ان الغالبية لديهم اهداف وافكار لجعل اسم الكويت في المقدمة ولكن هناك بعض الذين يعملون في الحكومة يطبقون القانون برؤية شخصية مما يعرقل المبادرين.

