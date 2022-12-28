«الفنون الخالدة».. ليلة من الطرب الأصيل

النهار Plus

احتضن مسرح ابوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي حفل «الفنون الخالدة» والذي أحياه الفنانون إيمان عبدالغني، ومحمد محسن، وميّ فاروق، واستمر حوالي 5 ساعات من الطرب بين «انت عمري» و «الف ليلة وليلة» الى «ليلة امبارح» و«اهو دا الي صار» والمزيد من أعمال الطرب الاصيل لأبرز المطربين مثل، ام كلثوم، محمد عبدالوهاب، سيد درويش، عبدالحليم حافظ، وردة الجزائرية… وغيرهم.

واعرب الفنانون عن سعادتهم في موسم الرياض 2022 من خلال المشاركة بهذه الأمسية الطربية، واكدت الفنانة ايمان عبدالغني، ان إقبال الجماهير الكبير، وطرح تذاكر اضافية، اكثر ما اسعدها، وان استقبال الجمهور لها يجعلها في شوق دائم لملاقاتهم، وغنت ايمان عدداً من الاغاني منها «انت عمري» و«سيرة الحب» لكوكب الشرق، و«اكدب عليك» و«بتونس بيك» للراحلة وردة الجزائرية، اضافة الى مجموعة من الاغاني، اطربت بها جمهور الرياض.

كما عبر الفنان محمد محسن عن اعجابه بفخامة المسرح الذي يحمل اسم القدير ابوبكر سالم، موجها شكراً خاصاً للشركة المنظمة بنش مارك، والذي اكد خلال المؤتمر الصحافي ان هذا الحفل هو اجمل حفل نفذ له، مثنيا على جمهور الرياض وذائقتهم الفنية العالية.

غنى محسن مجموعة منوعة من الاغاني الطربية الخالدة منها، «كل دا كان ليه»، «مضناك جفاه مرقده» لموسيقار الاجيال محمد عبدالوهاب، و«متفوتنيش انا وحدي» للسيد مكاوي، «اهو ده الي صار» سيد درويش، كما غنى «في قلبي مكان» وهي اغنية من كلمات نور عبدالله، الحان محمد النادي، وغناء محمد محسن.

واختتم الحفل الفنانة مي فاروق بمجموعة من الاغاني الطربية المخلدة، بدأتها بـ «مالي» لوردة، «الحب كله» لأم كلثوم، «جانا الهوى» للعندليب، واختتمت الحفل بميدلي لكوكب الشرق جمعت بها بين « امل حياتي، اغدا القاك، دارت الايام، الاطلال، ومن الشوق رسول بيننا، الف ليلة وليلة»، و وجهت مي فاروق خلال لقائها بالاعلام شكرا وتقدير لمعالي المستشار تركي ال الشيخ لدعمه الدائم لهذه الليالي الخالدة، واهتمامه بالطرب الاصيل.

الجدير بالذكر ان مسرح ابوبكر سالم على موعد مع حفل «رحبانيات» والذي يحيي ذكرى الرحابنة احد عظماء الموسيقى العربية والعالمية.

