نور في مغامرة جديدة مع محمد هنيدي في «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

النهار Plus

تعود النجمة اللبنانية نور إلى شاشة السينما لتشارك النجم محمد هنيدي بطولة الفيلم الكوميدي نبيل الجميل أخصائي تجميل، المُنتظر انطلاقه في دور العرض السينمائية بداية من 28 ديسمبر 2022، ليفتتح موسم بداية عام 2023. الفيلم فكرة الفنان محمد هنيدي، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

أطلقت الشركة المنتجة للفيلم تارجت برودكشنز البوستر الدعائي الرسمي للفيلم، والذي يضم النجمة نور، والنجم محمد هنيدي، بجانب عدد من نجوم الفن والكوميديا منهم محمد سلام، محمود حافظ، رحمة أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، عن دكتور نبيل اختصاصي التجميل (محمد هنيدي) الذي يمتلك عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين نور العديد من المفارقات الكوميدية.

