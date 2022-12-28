بيونسيه في دبي

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تستعد المطربة بيونسيه لإحياء أول حفل غنائي مباشر لها منذ أربع سنوات في حدث حصري في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما لاقى اهتمامًا كبيرًا من جمهور النجمة العالمية في تلك الخطوة المفاجئة منها للعودة لجمهورها على المسرح، وفقًا لتقارير إعلامية.

فقد كشف تقرير في «The Sun» البريطانية عن دعوة المطربة بيونسيه لإحياء أول حفل مباشر لها على المسرح منذ 4 سنوات في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستظهر نجمة الغناء البالغة من العمر 41 عامًا على خشبة المسرح لمدة ساعة في 21 يناير، وفقًا لما ورد في التقرير.

