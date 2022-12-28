هند صبري.. نجمة 2022

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تأهلت الفنانة هند صبري لتكون الأكثر تألقا وتميزا في عام 2022، بعد أن تمكنت من أن تضع بصمتها الخاصة في قلوب مشاهديها، ونجحت جميع أعمالها وحققت إيرادات عالية، منها دورها في الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية مؤخرا وهو فيلم «كيرة والجن» والذي قدمت من خلاله دور شخصية «حكمت فهمي» أحد أعضاء المقاومة الشعبية الفدائية التي بذلت نفسها ودماءها فداء للحرية والعرض، وقدمت هذه الشخصية بأداء مميز. وتدور أحداث فيلم «كيرة والجن» المستوحى من رواية 1919 للكاتب أحمد مراد أثناء ثورة 1919 حتى عام 1924، لتكشف عن حكايات أبطال مصريين في حقبة الاحتلال الإنكليزي، كما يرصد الفيلم حالة الغليان التي اتسم بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919. شاركت هند أيضًا في فيلم «فضل ونعمة» وتخطت إيراداته حاجز الـ16 مليون جنيه بعد أسابيع فقط من طرحه في دور العرض السينمائي، والذي قدمت من خلاله دور الوجه الكوميدي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته النجم القدير ماجد الكدواني، وهو من إخراج رامي إمام.

وشاركت الفنانة التونسية مؤخرا في عمل درامي لتقدم خلال العام الحالي 2022 أهم المسلسلات في الفترة الأخيرة، وهو مسلسل «البحث عن علا» وقدمت من خلاله شخصية «علا عبدالصبور» السيدة المطلقة التي خاضت تجربة الزواج الذي لم يكتمل وبحثت عن حريتها في آخر الأحداث. وحقق المسلس نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من سوسن بدر، هاني عادل، وآخرون، وهو من إخراج هادي الباجوري.

