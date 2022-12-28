اختيار هبة للمشاركة في قيادة مونديال السيدات 2023

النهار Plus

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الحكم الدولي المساعد، الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة في قيادة مباريات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا من 20 يوليو إلى 20 أغسطس 2023 في أول مشاركة لحكم فلسطيني في تحكيم مباريات في كأس العالم.

وتعد كأس العالم للسيدات «FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023»، هي الأولى في تاريخ البطولة التي يشترك في تنظيمها بلدين، والأولى التي تقام في نصف الكرة الجنوبي والأولى التي تضم 32 منتخبا، علما أن نسخة 2019 ضمت 24 منتخبا.

وسبق أن شاركت سعدية في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند خلال شهر فبراير الماضي، كما اختيرت سعدية ضمن طاقم الحكام لمباريات المجموعة التاسعة في كأس الاتحاد الآسيوي 2022، والتي أقيمت بنظام التجمع خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو الماضي في فيتنام، حيث ضمت المجموعة كل من فيتل الفيتنامي، وهوغانغ يونايتد السنغافوري، وفنوم بينه الكمبودي، ويونغ إيلفنتس من لاوس.

واختار الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم هبة التي افتتحت مشاركتها في تحكيم بطولة «موريس ريفيلو» 2022 للرجال تحت 21 عاما، واستضافتها فرنسا خلال الفترة 29 مايو وحتى 13 يونيو من العام الجاري، بمشاركة 12 منتخبا.

وفي فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين طاقم حكمات نسائي بالكامل من أجل إدارة المباراة النهائية في كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، والتي جمعت الصين وكوريا الجنوبية على ستاد دي واي باتيل في نافي مومباي وقادت المباراة الأسترالية كايسي ريبلت، وساعدتها مواطنتها جوانا تشاراكتيس اضافة الى هبة سعدية، وكانت تلك المرة الثالثة التي يتم فيها اختيار طاقم حكمات بالكامل في البطولة، بعد مباراة اليابان وتايلاند في ربع النهائي، ومباراة الصين واليابان في قبل النهائي.

وأخذت هبة سعدية على عاتقها رفع اسم فلسطين عاليا في المحافل الدولية، فكان لها ما أرادت، بتعاون وتكاتف أفراد الأسرة الرياضية، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب الذي وفر لها كل ما يلزم من أجل تحقيق النجاح.

وفي لقاء مع الموقع الرسمي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قالت هبة: «في عام 2008 حصلت على دبلوم التربية الرياضية من دمشق، وعملت فيها كمدرّسة تربية رياضية لمدة 5 سنوات، انتسبت للتحكيم عام 2009 في الاتحاد السوري لكرة القدم، بدأت مشواري كحكم رابع في مستويات الأشبال والناشئين بهدف التعرف أكثر على الأجواء، واعتياد الآخرين على وجود العنصر النسوي في مباريات كرة القدم».وأضافت:» وذلك لم يكن كافيا بالنسبة لي، فاتجهت لمباريات الأحياء الشعبية التي تقام صيفاً بشكل شبه يومي، في عدة أحياء من مدينة دمشق وريفها، متحديةً جميع العقبات التي كانت في الطريق، حيث كنت أول فتاة تقوم بتلك الخطوة في أحياء شعبية وسط استغراب وذهول الجميع».

وقالت: «قمت بتحكيم أكثر من 150 مباراة في تلك الأحياء حيث كانت نقطة الانطلاق في التدريب الذاتي، وفي الفترة ذاتها بدأت بالمشاركة بتحكيم مباريات في دوري الأشبال والناشئين كحكم مساعد، وبعدها بدوري الشباب.

إضافة لحضور الدورات التحكمية في الاتحاد السوري والتدريبات العملية الأسبوعية للجنة حكام دمشق».

وتشير إلى أنه «في عام 2013، انتقلنا الى ماليزيا حيث عملت هناك كمدرّسة تربية رياضية وانتسبت إلى الاتحاد الماليزي لكرة القدم.

وقمت بإجراء اختبار لياقة بدنية وحضور دورة تحكيم لسيدات ماليزيا، وتم تكليفي بمباريات في دوري المدارس التي تم فيها مشاهدتي وتقييمي من قِبَل عدة مقيمين، وبذلك أتيحت لي الفرصة بتحكيم كافة المستويات في العاصمة الماليزية كوالالمبور (سيدات - رجال أولى)، كما تم تكليفي بتحكيم نهائي بطولة سيدات ماليزيا، فكان ذلك شرف لي بأن يتم اختياري للمشاركة بتحكيم نهائي سيدات ماليزيا من بين عدة حكام ماليزيات إناث».

وتضيف: «في نهاية عام 2015 انتقلت إلى السويد، وبسبب صعوية انتسابي للتحكيم في المدينة التي أسكن بها، اضطررت لتغيير المدينة والمحاولة مجدداً، وبعد عدة محاولات انتسبت للاتحاد السويدي لكرة القدم في بداية عام 2017».

وتقول هبة: «بعدها حضرت دورة للحكام وخضعت لاختبارات اللياقة البدنية، وبعد مشاهدة عدّة مقيمين لأدائي، تم تكليفي بالعديد من المباريات، بما يزيد عن 45 مباراة خلال الموسم، كما تم اختياري لتحكيم نهائي بطولة آروس التي تقام سنويا لأقل من 17 سنة، علماً ان الدوري السويدي يبدأ في مارس وينتهي في اكتوبر سنة 2018 وتمت ترقية درجتي التحكمية بالاتحاد السويدي لأصبح حكم ساحة لدوري الدرجة الاولى، وحكم مساعد بدوري النخبة».

وأشارت إلى أنها شاركت في العام 2017 بنهائي كأس آسيا للسيدات تحت 16 عاما في تايلند بثلاث مباريات بدوري المجموعات ومباراة نصف النهائي بين كوريا واليابان 2018 كما شاركت بكأس آسيا للسيدات في الاردن بمباراتين في دوري المجموعات، وفي المباراة النهائية بين استراليا واليابان كحكم احتياط.

واختيرت في العام 2018 للمشاركة في البطولة الاسيوية التي استضافتها ماليزيا بعد ترشيحها من قِبل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم واجتياز الاختبارات المطلوبة لذلك، وشاركت في ادارة 4 مباريات جمعت (الصين – هونغ كونغ )، ( فيتنام – تايلند ) في دوري المجموعات، ومباراة ( الصين – تايلند ) في مباراة ربع النهائي، كما أوكلت لها المشاركة في قيادة المباراة النهائية التي جمعت اليابان والصين.

وتصف هبة شعورها عند اجتياز الحدود الى مهجة القلب فلسطين قادمة من العاصمة الاردنية عمان عبر الجسر للمشاركة في دوري الاحتراف الفلسطيني بأنه لا يوصف وتوضح: «توقفت فيها دقاتي قلبي فرحا وسرورا عند اجتياز الحدود الى فلسطين قادمة من عمان لأنها شاهدت وطنها اول مرة كونها لاجئة في الشتات قبل ولادتها، لتكون بين اهلها وشعبها في فلسطين التي طالما حلمت بالقدوم لها منذ زمن بعيد ولم تكن تحلم بهذا الامر ان يتحقق، لكن ارادة الله كانت اقوى وعادت الى مهدها».

وتقول حاملة الراية المتألقة في ملاعب الكرة: «شعوري لا يوصف، ليس لاني قدمت الى بلدي فحسب، بل لاني شاهدت اشياء جديدة منذ قطعت الجسر وحتى دخلت الملعب، من رهبة الطبيعة الخلابة والمكان لا يوصف حيث اني نسيت كل التعب من خلال تعمد تأخير الاحتلال لدخولنا ارضنا فلسطين، لكنني كل ذلك نسيته عندما دخلت ارض الوطن».

وتابعت: «انا مثلت فلسطين في كثير من الدول والبلدان ولكنني عندما قدمت لمشاركة الحكام في دوري وطني كان له رهبة وفخر لا يقدر بثمن فانا في فلسطين التي طالما تمنيت ان اكون هنا منذ زمن بعيد، فلولا وجود الدعم من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ودائرة الحكام وقبلهم الفريق جبريل الرجوب لما كنت انا بينكم هنا».

وعن شعورها بما حققته قالت هبة: «إحساس عال بالمسؤولية حيث انها المباراة الختامية لكي أكون عند حسن ظن الذين اختاروني لهذه المباراة وتقديم صورة طيبة عن التحكيم العربي عامة والفلسطيني بصورة خاصة».

ووجهت الشكر الجزيل للاتحاد الفلسطيني وعلى رأسه جبريل الرجوب على دعمه للرياضة الفلسطينية ولحكام كرة القدم خاصة.

كما وجهت الشكر أيضا إلى مدير دائرة الحكام الكابتن حسام الحسين لتذليل جميع الصعوبات التي واجهتها أثناء

مشاركاتها.

الاتحاد الفلسطيني: مستوى هبة جيد جداً

قال مسؤول دائرة الحكام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ابراهيم غروف في تعليقه على وجود حكمة الراية الفلسطينية في الشتات هبة سعدية في فلسطين انه تم رفع كتاب للرئيس جبريل الرجوب من اجل احضار الحكمة هبة سعدية للتحكيم بدوري المحترفين.

فكان الرد ايجابيا حيث شدد الرئيس على منحها الفرصة وعمل جهودا كبيرة لحضورها ومشاركتها في التحكيم.

ويضيف غروف: «كان من اهدافنا في دائرة الحكام فكرة احضار الحكمة الدولية هبة سعدية من الشتات للتحكيم في دوري المحترفين الفلسطيني من اجل دعمها لدى الاتحاد الدولي للعبة، لتكون الآن بين ظهرانينا وهي قادت مباريات وكان مستواها جيدا جدا وسيتم الزج بها في الكثير من المباريات بالدوري في جميع الملاعب مع جميع الطواقم الموجودة. حيث حققت علامة جيدة جدا في اول مباراة لها في فلسطين.

وكان تقييمها 8 درجات و7 بالمئة من الدرجة وهذه العلامة من الصعوبة بمكان لاي حكم الحصول عليها».

وختم غروف بالقول: «نعمل الان على ايجاد طاقم تحكيمي نسوي كامل للمشاركة في دوري المحترفين سيكون جاهزا في الموسم المقبل ان شاء الله».