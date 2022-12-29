كي لا تكون السنة الجديدة كسابقاتها

آراء

أما وأن السنة الحالية ستنتهي بعد بضعة أيام دعنا نذكر بأن السنة القادمة في بلاد العرب ستلحق بالسنوات العربية العجاف التي سبقتها، ان لم تطرح للنقاش، واتخاذ القرارات القومية الصائبة بشأنها، النقاط التالية:

أولاً: مساعدة القطر العربي السوري على فك الحصار الاقتصادي الأميركي اللا انساني العبثي الجائر، وعلى ايقاف التلاعبات الأمنية التآمرية الأميركية وحلفائها في الشمال السوري، وعلى دحر التدخلات الاستعمارية التركية في الشؤون الداخلية السورية باستعمال أوراق الموضوع الكردي التركي والسوري كمبرر لتلك التدخلات، وعلى اتخاذ موقف قومي تضامني من الضربات الجوية الاجرامية الصهيونية على الأهداف العسكرية السورية تحت ذرائع مشاكلها وخلافاتها مع ايران وغيرها، وعلى عودة سورية الى مكانها الطبيعي في كل المؤسسات العربية القومية المشتركة، وعلى الأخص الجامعة العربية ومنظومة قمة الرؤساء العرب.

وبنفس المنطق الالتزامي القومي المساهمة الفاعلة المستمرة في اخراج فلسطين وليبيا واليمن ولبنان والسودان والعراق من الأوضاع المتشابكة المأساوية التي يتلاعب بها ويزج أنفه فيها الاستعماران الخارجي والصهيوني.

فلقد ملّت الشعوب العربية رؤية التفرج العاجز اللامبالي من قبل المؤسسات المشتركة العربية بشأن الجحيم والدمار والانتهاك الذي تعيشه بعض أقطار الوطن العربي، ومن ترك حلول مشاكل الوطن العربي كله في يد الأغراب والأعداء التاريخيين وكل من هب ودب من القريبين والبعيدين.

ثانياً: استعادة الارادة العربية القومية المشتركة المستقلة القادرة، رغماً عن الضغوط والابتزاز الأميركي، على الرجوع الى تفعيل ثوابت التنسيق والتضامن، وصولاً الى التوحيد العربي التدريجي التراكمي، في حقول السياسة والاقتصاد والمال والأمن والصناعة الحربية والثقافة والتكنولوجيا والتواصل الاجتماعي. ما عاد مقبولاً أن يتوقف أو يتباطأ زخم وحيوية المشروع التوحيدي لطاقات الأمة ولامكانات الوطن العربي المادية والبشرية الذي كان ملء العين والبصر طيلة القرن الماضي، والذي عمل ويعمل أعداء الأمة على اخراجه من ذاكرة ووعي وضمير شابات وشباب الأمة.

ثالثاً: اتخاذ موقف واحد من محاولات زج هذه الأمة في المماحكات والصراعات الدولية وادخالها في متاهات التنافسات التجارية والحروب الانتهازية العبثية فيما بين الدول الكبرى التي ستستنزف طاقاتها وثروات وطنها العربي.

رابعاً: مناقشة واتخاذ موقف صارم موحد من كل جوانب الصراع مع الكيان الصهيوني خصوصاً وأنه يحكمه الآن يمين مجنون ممعن بصلف وتبجح في سياسات القتل، وادخال الألوف في السجون دون محاكمات عادلة، وسرقة الأراضي والمياه، وحصار الأبرياء، وانتهاك حرمة المساجد والكنائس، وهدم البيوت، ورفض عودة اللاجئين. كل ذلك يتم بينما كل من يقوم بتلك الموبقات الاستعمارية ويرتكب يومياً الجرائم ضد الشعب الفلسطيني يستقبل بترحاب في عديد من بلدان العرب.

ليست تلك تمنيات، وانما هي مطالب من قبل الغالبية الساحقة من ملايين الشعب العربي فيما لو كان غير مبعد عن المشاركة الفاعلة الحرة في اتخاذ القرارات المصيرية الكبرى من أجل ايقاف الاستباحات الممنهجة لسيادة وثروات الوطن العربي.

ولأنها مطالب ترتبط أشد الارتباط بتحرر واستقلال هذه الأمة وكرامتها وخروجها من حالة التخلف التاريخي الذي تعيشه فانها مطالب تستدعي نضالاً شعبياً واسعاً متصاعداً، خصوصاً من قبل الشابات والشباب، ضد كل من يعارض هذه المطالب أو يتلاعب بجدية تحققها في الواقع أو يحاول تأجيلها بشتى الأعذار والمبررات.

ترى هل ستمحو السنة القادمة تجمع خزي وعار وهوان المشهد الحضاري المظلم الذي نعيشه ونئن تحت وطأته بالأخص منذ عدة عقود من السنين؟ هذا ما يحتاج الى ارادة وتنظيم وتلاحم شعبي ورسمي تعاضدي يتحدى ويفعل ولا يتراجع.

