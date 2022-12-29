قبل العام القادم

آراء

أمتار قليلة ويدخل علينا عام 2023، تشرق شمسه على أيامنا، وتزيح ما تبقى في سماوات شتائنا المتردد من غيوم، ماذا يا ترى يحمل لنا هذا العام؟

يعتقد أطفالنا أن «سانتا» أو بابا نويل قد أحضر لنا هداياه وذهب في هدوء قبل الفجر، ويضحك الآباء والأمهات من كل قلوبهم، وعندما يسأل أطفالهم ويكونون قد كبروا لماذا هذه المداعبة اللطيفة؟ فيضحك الجميع لأن الأحفاد يكونون قد حلوا إلى الدنيا لنعيد معهم المشهد وكأننا نبقى في العمر الواحد عمرين، ونعيش الحياة مرتين.

كمثل الأطفال سوف نسهر هذه الليالي نترقب بابا نويل بهداياه، نحاول أن نبصر هلال العام القادم من بعيد، ماذا يا ترى سوف يحمل لنا؟ ما المفاجآت التي ستحل علينا؟ هل من رخاء أم ركود؟ هل من حروب أم مؤتمرات للمصالحة؟ هل ستعود الأسعار إلى ما كانت عليه، أم أن الأشياء التي ترتفع قيمتها لا تعود أبدًا إلى الوراء؟

ثم أين نحن من هذا العالم الكبير؟ هل هناك فرص، ولابد ألا نهدرها؟ هل هناك أمل ولا يجب أن نضيعه؟ ثم هل هناك حلول لمشاكلنا وآن الأوان لكي نضرب بيد من حديد ونجد لها علاجات ناجعة وحسومات نهائية؟

بكل تأكيد هناك فرص، وهناك أمل، وهناك دول سوف تعاني وأخرى سوف تقتنص الفرص، أعتقد أننا أمام فرصة ذهبية قد لا تُعَوض لو لم نقم باستغلالها بالمثالية المطلوبة، وأننا أمام سلعة استراتيجية ننتجها ونتحكم فيها وآن لها أن ترتفع أسعارها، وآن لنا أن نستخدم وفوراتها المالية في مشاريع اقتصادية استراتيجية تعيننا على صعوبة القادم من أيام.

أسعار النفط بكل تأكيد لن تقل عن 80 دولاراً للبرميل وسط احتياج أوروبي شديد للطاقة، وهذه الأسعار مرشحة للارتفاع بعد رفض روسيا ذلك السقف السعري الذي وضعته دول أوروبا الغربية قبل أسابيع، ذلك أن سعر النفط لا يتم تحديده بقرار سياسي إنما آليات السوق هي التي تفرض الأسعار وتحدد حتى الآجل منها.

إذًا نحن في دول المنطقة أمام فرصة ذهبية لا تقل أهمية عن شراسة التحديات التي يمكن أن نواجهها، دول الخليج لابد وأن تعيد النظر في استراتيجياتها التنموية، وأن تضمن خطط التنمية المستدامة بقاء شرائح المجتمع التي تعاني داخل الحزام الآمن للأوضاع المعيشية، بل لابد وأن يكون للبيئة المحيطة ذلك الاهتمام حتى نخفض من انبعاثات الكربون والانبعاثات الحرارية، وحتى نصل بالمشاريع الخضراء إلى الحدود التي توفر لإنسان هذه المنطقة مناخًا ملائمًا، وفرصًا جديدة، وأوضاعاً حياتية أكثر سهولة ويُسر.

نحن نعلم أننا سوف ندخل في سباق مع الكون، مع تغيراته، مع طبيعته الغادرة، ومع إنساننا الذي لا يراعي، ونحن ندرك تمام الإدراك أنه من دون تعاون أممي فإننا لا يمكن أن نعبر هذا المضيق الخطر نحو بيئة أكثر استدامة، وحياة أكثر أمنًا، وكون أكثر عافية.

إن المنطقة مطالبة في هذا الوقت بالذات وأكثر من أي وقت مضى أن تعيش مشكلاتها وتحاول حلحلتها، وأن تتعاون وتتسق وتتكامل من أجل توفير حياة أفضل لسكانها، وليس من أجل تعميق جراح هؤلاء السكان، نحن مطالبون باقتناص الفرص وهي كثيرة، ونحن جديرون بأن نقيم الحدود، وأن نبلغ المدى المحدود، وأن نصل إلى نهاية هذا العالم حتى نتمكن من رأب الأصداع، وتقليل المخاطر، وإنعاش الاقتصاد، ليس بالمسكنات، وليس بالمطهرات التي تزول بزوال الأعراض، إنما باجتثاث العقبات، وحماية المكتسبات والبناء على ما فات، وكل عام وأنتم بخير.

