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وجهة نظر

بس سياسة يا حكومة

حامد السيف
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الخميس 29 ديسمبر 2022

شي غريب.. الحكومة تبي ترضي النواب.. ونسيت دورها في الإصلاح.. والإصلاح لا يحتاج إلى النواب إذا كانت الحكومة عازمة على الاصلاح. فالاصلاح لا يحتاج احدا معاكم..الاصلاح بس بروحكم صلحوا البلد.. انتوا الجهاز التنفيذي...ما عاد لكم عذر؟ البلد تنطر المصلحين من زمان. اثبتوا صدقكم للناس... إن كل الأمور بيدكم.. الشعب معاكم شتنطرون. احنا في مؤخرة دول الخليج..نبي قيادة حقيقية للاصلاح.خلص وقت النقاش السياسي..حان وقت العمل.. حسافة إحنا نرجع إلى الوراء من دون إحساس لمستقبل البلد.. بس.. وقفوا اللعب القديمة.. حرام عليكم..الطريق إلى المستقبل لا يحتاج إلى نقاش.. يحتاج إلى تنفيذ.. بيدكم كل الأمور.. شتنطرون. الشعب ينطر قراركم في الإصلاح الشامل من دون الاستماع لأي جهة توكلوا على الله والناس معاكم.. والله المستعان..


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