رجوع الأمل

آراء

لم يفارقني الأمل أن ارجع إلى يافا بعدما تركتها وأنا طفل وازداد أمل الرجوع قوة يوم خرجت المقاومة الفلسطينية تضرب في عمق هذا الكيان المغتصب وتساندها ويُؤيدها الشعوب العربية وحكامها وخاصة الكويت، وأود هنا ان أكرر ما اقوله دائما: انه لولا الكويت لما استمرت هذه المقاومة والثورة الفلسطينية فقد دعمتها ماليا ومعنويا وجرح من جرح من رجالها الأبطال.

مهما بلغ الخلاف بين الدول العربية كان ينتهي عند القضية الفلسطينية، فالكل معها رغم كل الانتكاسات والهزائم، ولم يجرؤ احد على خيانة القضية حتى جاء قائد عماه حب الذات فأفقر بلده الغني بحربه ثماني سنوات مع جارته وركبه غرور العظمة، فغزا الكويت التي دعمته وساندته فهدم بنيان القومية العربية فتناثرت حجارته محفور عليها الاقليمية والعصبية والمذهبية والطائفية، فاشتعلت الفتن وتدخلت الصهيونية العالمية فزادتها اشتعالا وتدميرا وزاد الطين بلة انقسام القادة الفلسطينيين فمنهم من يؤمن بالتفاوض فقط فأضاع معظم القضية وآخر يؤمن بالحرب وهو ليس قادراً عليها وهم ايضا منقسمون حماس والجهاد الاسلامي، ولا ادري ما الفرق بينهما دينيا وعلى ذلك تجرأ من تجرأ على القضية من محاربة وتطبيع واهمال وآخر القول في هذا المجال برأيي كان نتيجة هذا الغزو الصدامي اللعين الذي وضع القومية العربية في غرفة الانعاش ومعها املي في العودة.

فجأة انطلق المونديال بقيادة شابة قوية اعطى هذه القومية حقنة اكسير الحياة فهتفت ومعها الجماهير «انا عربي.. دمي فلسطيني»، معلنة ان القضية الفلسطينية هي القضية الوحيدة لهذه الامة وأنه لا فائدة من التطبيع، ولكن الرسالة الأشد قوة هي لهذا الكيان وللصهيونية انه لا تنازل عن الحق وان الامة ستزحف يوما لاسترجاعه ولكن الظاهر أن غرورهم واسلحتهم لن تسمح بقبول ما اظهره هذا المونديال من رسائل، وهذا بنظري بداية النهاية وأرجو الله ألا نرجع الى السبات السابق بعد انتهاء مفعول الحقنة، ولكني متأكد ان هذه الأمة بقوميتها ستأخذ كل أربع سنوات حقنة حتى تصحو تماما، وعلى ذلك فإن املي لن يموت فقد رأيت ايضا من خلال هذا المونديال قوة القيادة الشابة بحسن قيادتها وحكمتها انها قادرة وهي البلد العربي المسلم الصغير ان تنظم وتدير اكبر حدث عالمي بسلاسة وبدون حوادث، كما أظهرت للعالم الاخلاقيات الاسلامية السمحة، ومنعت ما حرم الله من كحول ولواط غير مبالية بما يريده الغرب من انحلال وهمجية، فظهر الحدث الكبير بأحلى صوره سيبقى مثلا يحتذى على مدى الدهر، وهذه رسالة أخرى للصهيونية: إذا اتحد العرب فلن يبقى لهذا الكيان أثر، وأخيراً أقول إنني سأفنى ولكن أملي لن يموت.

والله وليّنا ومرشدنا.

