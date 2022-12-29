التركيبة السكانية.. المشكلة والحل

آراء

منذ فترة ليست بعيدة طفت على السطح مشكلة التركيبة السكانية وهي ان هناك خللاً ما بين نسبة اعداد السكان المقيمين الأجانب الى نسبة السكان المواطنين

وتحدث الكثير في هذا الامر ولكن حتى الان لم يتم حل هذه المشكلة بشكل كامل وحتى التصورات التي طرحتها بعض الجهات والافراد لم يكتب لها النجاح او الاستمرار بشكل او باخر.

وفي رأينا المتواضع من خلال هذه السطور نطرح رؤيتنا لحل هذه المشكلة وقبل الحل نتحدث عن سببها.

السبب في المشكلة

البداية كانت عند انشاء الدولة مؤسساتها وهيئاتها انها كانت تفتقد الكوادر الوطنية بسبب قلة عدد السكان وسيطرة الاستعمار على معظم الدول العربية والذي خلف بعد رحيله تركة ثقيلة من الجهل والتخلف الذي أصاب الامة العربية بأكملها.

وقد بدأت الدولة منذ الاستقلال في استقطاب الكوادر والخبرات الإقليمية والدولية للمساهمة في نهضة البلاد وتطوير وتدريب الكوادر الوطنية لتتبوأ مقاعدها في النهوض بالبلاد، الا ان الخلل بدأ عندما تم جلب عمالة وبعض الفئات غير المؤهلة من الأساس في بلادها وليس لديها الخبرات التي من المفترض ان تفيد البلاد بها فأصبحت تلك العمالة عبئاً على الدولة أكثر من فائدتها، والسبب في ذلك يرجع لبعض ضعاف النفوس من تجار الاقامات «تجارة الرقيق» الذين انصب همهم على تكوين الثروات دون النظر لمصلحة الوطن فأصبحنا نستورد الكفاءات مع دونها واختلط الامر وفقدت الفكرة هدفها وضلت طريقها فأصبح الوافد الجديد يأتي للكويت دون عمل فعلي فضلا عن افتقاده للخبرة المطلوبة والتي من المفترض انها متوافرة فيه والا لماذا تم استقدامه إضافة لأنه مثقل بالديون بسبب الأموال التي سددها لتاجر الاقامات وهو ما ادى لانتشار البطالة وأصبح العرض أكثر بكثير من الطلب فتدنت الرواتب وانعدمت الجودة.

وبالتالي فان الحل كالآتي

? تشكيل لجان اعلى مستوى من الخبرة والكفاءة بالتعاون مع البلد المصدر للعمالة، وتكون مهمة اللجان اجراء اختبارات شفوية وتحريرية للعمالة الواردة للبلاد لتحديد مهاراتهم وعما إذا كان هناك فائدة من حضورهم لسد العجز في الوظائف والمهن التي تقل فيها العمالة الوطنية.

? تشكيل لجان اخرى تكون مهمتها تحديد الوظائف والمهن التي يوجد بها عجز، اذ انه لا يوجد حتى الان معيار دقيق لتحديد الوظائف والمهن التي تعاني من العجز حتى يتم سد تلك المهام.

? تشكيل لجان اخرى تقوم بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية لتحصل على فرصتها في العمل بشكل جيد في البلاد، اذ لا تكفي الوسائل التقليدية في التعليم مثل الجامعات والمعاهد العلمية لتطوير وتدريب الخريجين اذ لابد من ربط سوق العمل بنوعية الدراسة حتى لا يتم تخريج الطلاب دون جدوى وعدم الحصول على فرص للعمل بشكل صحيح.

? تشديد العقوبة على تجار الاقامات الذين تمت ادانتهم من القضاء، وذلك التشديد هدفه هو ان يمتنع تجار الاقامات الذين صدرت بحقهم احكام عن ممارسة التجارة ولو لمدة حتى يرتدع من تسول له نفسه العبث بمستقبل الوطن ومقدرات البلاد والعباد.

