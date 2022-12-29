ماذا تنص المادة (180) من قانون التحكيم القضائي؟

آراء

تنص المادة (180) على أن تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون.

وهل تعلم ماذا يترتب على ذلك؟

‏ يترتب انه إذا عرضت خلال التحكيم مسألة التخرج عن ولاية المحكمة أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكم عمله وقبل أن يصدر حكماً نهائياً يرجع المحكم إلى رئيس المحكمة وينظر في النزاع ويقوم بالإجراءات التالية: -

أ- الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة.

ب- الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.

ج- الأمر في الإنابات القضائية.

يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في تلك الدفوع قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معا كما نصت على أنه يجوز لهيئة التحكيم إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها بالفقرات «أ» و«ب» و«ج» من المادة 180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك وعملاً على عدم إطالة الإجراءات في منازعات التحكيم من جهة، وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئات التحكيم آنفة الذكر مع توفير جميع الضمانات الضرورية لذلك في ذات الوقت، ومن جهة أخرى نصت المادة السادسة و التي ادهشتني الحقيقة على ان اختصاص محكمة التمييز بالفصل في هذا الطلب على أن الحكم الصادر برفض طلب الرد لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، ومن اجمل الأشياء بأنها نصت بالمقابل على أنها إذا قضي بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم بما فيها حكم هيئة التحكيم، كأن لم تكن بما يكفل عدم تعطيل إجراءات التحكيم نتيجة لطلب الرد لأي من المحكمين، وسلامة الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم في ذلك الوقت كما نصت تلك المادة أيضاً على أنه في حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأي سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه وهذا يعتبر ميزة جميلة جداً ويسهل العملية بشكل ابسط واسرع. وتحقيقاً لذات الغاية نصت المادة السابعة على صدور حكم التحكيم دون التقيد بمدة معينة وبأغلبية الآراء ووجوب النطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم هذا أحد أسباب سرعة التحكيم في انجاز المنازعات في الكويت : ووجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها ووجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعا عليها من المحكمين، و للمعلومية إذا رفض محكم أو أكثر التوقيع على الحكم ذكر ذلك فيه وعلى اعتبار

الحكم الصادر من هيئة التحكيم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر لأي سبب بعد حجز الدعوى للحكم، وبدء المداولة بحضوره كما نصت على وجوب إيداع الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال الخمسة أيام التالية لإصداره، وعلى عدم جواز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين تقديراً لخصوصية الخصومة في منازعة التحكيم.

ماذا تنص مادة (183) مكرر؟ والتي هي مدهشة في الحقيقة وهذا ما سنعرفه في المقالة القادمة.

الطالب / فارس محمد الوهيب