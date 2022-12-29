ليبيا.. مدرسة مسجد تحولت إلى مركز تعذيب للأطفال!

عربيات ودوليات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لطفل ليبي يتعرض للتعذيب والضرب المبرح ولعقاب شديد من قبل إمام مسجد، عندما كان يتابع دروسا في حفظ القرآن الكريم.

وفي مقطع مصوّر أشارت إليه قناة «العربية» الفضائية لكنها قالت انها تحفظت على بثه بالنظر الى «وحشيته»، يظهر شيخ ملتح وهو يعنّف الطفل ويضربه بشكل وحشي وبقسوة بكل قوّته وبشكل متتال على جميع أنحاء جسده بعد تقييده وتعريته، وذلك باستخدام أنبوب بلاستيكي، غير مبال بتوسلاته وصراخه من شدة الألم، داخل قاعة تعليم بأحد المساجد.

وأثار هذا المشهد سخط واستنكار الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين إلى ضرورة اعتقال المدرس وإلى ضرورة تغيير الأساليب المتبعة في التدريس وتلقين القرآن الكريم للطلاب، واستخدام الأساليب الحديثة التي تخلو من العنف.

وكتبت ناشطة تدوينة دعت فيها السلطات إلى تحديد مكان المسجد الذي حصلت فيه الحادثة، واعتقال الإمام من أجل حماية بقية الأطفال، واعتبرت أن اللجوء إلى عقاب الطلاب بالضرب سيجعلهم ينفرون من الدراسة وتحويلهم إلى جيل عنيف.

فيما رأت ناشطة تدعى بدور، أن عقاب الطلاب المتكاسلين لا يكون بكل هذا الغل والحقد والترهيب وإنما بالتحفيز والتشجيع والمتابعة وحتى بالجوائز، لأن الأطفال غير متساوين في القدرة على الاستيعاب والحفظ.

واستحضر ناشط آخر في تدوينة، السنوات الأولى من دراسته، وقال إنه تعرض في أكثر من مرة للضرب، وأنها مشاهد لم تمح من ذاكرته إلى حد اليوم، ولم يستطع تجاوزها أو نسيانها، وأنّه يشعر بالكره والحقد على كل المدرسين الذين ألحقوا به الأذى.

لكن في المقابل اعتبر ناشط اخر أن استخدام هذه الطريقة لتأديب الأطفال والطلاب غير المجتهدين، يسهم في تقويم سلوكهم وتعليمهم الانضباط وتحفيزهم على الاجتهاد أكثر والاهتمام بدراستهم. ويحظر القانون الليبي على المديرين والمعلمين وغيرهم من العاملين في المدارس، استعمال الضرب والعنف بجميع أشكاله ضد التلاميذ والطلاب، ويعرّض كل من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.

