مصر الأولى أفريقياً والثانية عربياً في الإنفاق على البحث والتطوير

عربيات ودوليات

كشف وزير التعليم العالي المصري أيمن عاشور، حصول مصر على المرتبة 35 عالمياً في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي من بين 86 دولة، والمرتبة الثانية عربياً، والمرتبة الأولى أفريقياً، وذلك وفقاً لتقرير موقع «TheGlobalEconomy.com» والذي يتضمن مجموعة البيانات الخاصة لأكثر من 500 مؤشر من أكثر من 200 دولة منذ عام 1960 حتى الآن.

وبلغت نسبة إنفاق مصر على البحث والتطوير من الدخل القومي 0.96%.

وشمل التقرير ترتيب ست دول عربية، وجاءت جمهورية مصر العربية في المرتبة الثانية عربياً بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة، ثم الكويت في المرتبة الخامسة، والعراق في المرتبة الأخيرة. وبلغت قيمة الإنفاق على البحث والتطوير 59 مليار جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه عن عام 2020 حيث كانت قيمة الإنفاق 56 مليار جنيه.

وقال د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فقد بلغت نسبة الإنفاق الحكومي (الجامعات والمراكز البحثية) على البحث والتطوير 63% من إجمالي قيمة الإنفاق، بينما بلغ إنفاق القطاع الخاص 37%، وحوالي نسبة 1% من الخارج من المؤسسات غير الهادفة للربح.

وجاءت مصر في المرتبة 33 عالمياً من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة للمقيمين من بين 117 دولة، وفي المرتبة الأولى إفريقياً، كما جاءت مصر في المرتبة 53 عالمياً من ضمن 99 دولة في قيمة الصادرات العالية التكنولوجية بقيمة 526.18 مليون دولار.