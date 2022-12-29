وزير خارجية إيران: عُمان هي مركز الحوار الإقليمي

عربيات ودوليات

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبداللهيان، أن «سلطنة عُمان هي مركز الحوار الإقليمي حول مختلف القضايا» وذلك في الزيارة التي يقوم بها إلى مسقط. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن الوزير يحمل رسالة من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق.

ونقلت الوكالة الإيرانية على لسان عبداللهيان قوله إن «طهران ومسقط عقدتا دائمًا مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.. سلطنة عمان هي مركز الحوار الإقليمي حول مختلف القضايا، سواء فيما يتعلق بإيران او الأزمات الإقليمية، لعب كبار المسؤولين العمانيين دائماً دوراً خيّراً».

