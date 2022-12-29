loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ريال يستهدف ديفيز


ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يعتبر لاعب بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز هو الهدف الأساسي لـ»الملكي» في 2024. وأوضحت الصحيفة أن الدولي الكندي ظهر على خريطة طريق ريال مدريد ضمن الصفقات المستقبلية التي ترغب إدارة النادي في إبرامها. وتابعت: «في العام نفسه الذي سينضم فيه البرازيلي إندريك إلى ريال مدريد عقب بلوغه السن القانوني ليتمكن من الاحتراف في أوروبا، يخطط «الميرنغي» للتعاقد مع ديفيز في صيف 2024». وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً يعد من الركائز الأساسية في بايرن ميونخ، ويتميز بسرعة فائقة في مركز الظهير الأيسر، إذ كان أسرع ثاني لاعب في كأس العالم 2022 خلف الغاني فريمبونغ.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة