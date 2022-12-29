ريال يستهدف ديفيز

دوليه

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يعتبر لاعب بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز هو الهدف الأساسي لـ»الملكي» في 2024. وأوضحت الصحيفة أن الدولي الكندي ظهر على خريطة طريق ريال مدريد ضمن الصفقات المستقبلية التي ترغب إدارة النادي في إبرامها. وتابعت: «في العام نفسه الذي سينضم فيه البرازيلي إندريك إلى ريال مدريد عقب بلوغه السن القانوني ليتمكن من الاحتراف في أوروبا، يخطط «الميرنغي» للتعاقد مع ديفيز في صيف 2024». وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً يعد من الركائز الأساسية في بايرن ميونخ، ويتميز بسرعة فائقة في مركز الظهير الأيسر، إذ كان أسرع ثاني لاعب في كأس العالم 2022 خلف الغاني فريمبونغ.

