فوز مان يونايتد وتشلسي

دوليه

فاز مان يونايتد على ضيفه نوتينغهام فورست 3-0، فيما تغلب تشلسي على بورنموث 2-0 ، أول من أمس في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي.

في المباراة الأولى تقدم مان يونايتد بهدف سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة 19، وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 23، قبل أن يختتم فريد أهداف يونايتد في الدقيقة 87.

ورفع مان يونايتد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد نوتينغهام فورست عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما فرض مان يونايتد سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التقدم، بينما تراجع نوتينغهام لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقيقة 19 تسجيل مان يونايتد هدف التقدم عندما مرر كريستيان إريكسن الكرة من ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء نوتينغهام قابلها راشفورد بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 23 سجل يونايتد الهدف الثاني من هجمة مرتدة عندما مرر برونو فيرنانديز كرة طولية إلى راشفورد الذي انطلق بها حتى وصل على حدود منطقة الجزاء ومررها إلى مارسيال الذي قابلها بتسديدة أرضية قوية لمست يد الحارس هينيسي قبل أن تعانق الشباك.

وفي الدقيقة 40 سجل نوتينغهام الهدف الأول عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء مان يونايتد قابلها يتيس بضربة رأس لتعانق كرته الشباك ولكن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو وألغى الهدف بداعي تسلل ويلي بولي الذي كان مشاركا في اللعبة.

وفي الدقيقة 87 سجل يونايتد الهدف الثالث عندما مرر كاسيميرو كرة بينية إلى فريد في الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

وفي المباراة الثانية خفف الألماني كاي هافيرتس الضغط عن مدربه غراهام بوتر بقيادته تشلسي لفوز أول في آخر ست مراحل، وجاء على حساب ضيفه بورنموث 2-0.

ودخل تشلسي اللقاء الأول بعد التوقف من أجل مونديال قطر على خلفية خمس مراحل متتالية من دون فوز. وجعلت هذه النتائج المدرب الجديد بوتر في وضع لا يحسد عليه، لكن يبدو أن فترة التوقف أفادت الفريق ونجح في تحقيق فوزه الأول منذ تغلبه على أستون فيلا 2-0 في 16 أكتوبر، والسابع للموسم رافعا رصيده الى 24 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف برايتون. في المقابل، مني بورنموث بهزيمته الثامنة للموسم، فتجمد رصيده عند 16 نقطة بعد مباراة خسرها فعلياً قبل مرور نصف ساعة على بدايتها بتخلفه في الدقيقة 16 عبر هافيرتس الذي انقض على كرة عرضية من رحيم ستيرلينغ وحولها في الشباك، قبل أن يحضر كرة الهدف الثاني الذي سجله مايسون ماونت بتسديدة من مشارف المنطقة (24).

ولم تكن فرحة تشلسي كاملة، إذ خسر جهود ظهيره ريس جيمس في بداية الشوط الثاني للإصابة، وهو الذي عاد للتو الى الفريق بعدما ابتعد عنه منذ 11 أكتوبر بسبب إصابة في الركبة تعرض لها ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وتسببت بحرمانه من المشاركة مع المنتخب الإنكليزي في مونديال قطر الذي ودعه «الأسود الثلاثة» من ربع النهائي على يد فرنسا.

ورغم استفاقته في أواخر اللقاء وتهديده مرمى الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا في مناسبات عدة، عجز بورنموث عن الوصول الى الشباك والعودة الى أجواء المباراة، ليكون هدفا الشوط الأول حاسمين في منح تشلسي الثأر من ضيفه الذي أسقط النادي اللندني في زيارته الأخيرة الى «ستامفورد بريدج» في ديسمبر 2019 (1-0).

