3 أندية تتنافس على بيكفورد

دوليه

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن 3 عمالقة في الدوري الإنكليزي تتنافس للتعاقد مع حارس مرمى منتخب إنكلترا غوردان بيكفورد

قادماً من إيفرتون.

وأوضحت الصحيفة أن أندية مان يونايتد وتشلسي وتوتنهام تراقب موقف بيكفورد في غوديسون بارك، خاصة أن الحارس الدولي لم يجدد عقده مع الفريق.

وأضافت: «اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً يتبقى في عقده 18 شهراً ولم يوقع حتى الآن على العقد الجديد الذي تحضره إيفرتون وينص على تمديد عقده 5 سنوات أخرى».

وأشارت إلى أن توتنهام يبحث عن بديل للدولي الفرنسي هوغو لوريس الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، كما أن مان يونايتد يجوب السوق بحثاً عن حارس بديل للإسباني ديفيد دي خيا، إذ يتطلع يونايتد إلى جمع الأموال من بيع الحارس

دين هندرسون الذي يلعب معاراً في صفوف نوتنغهام فورست.

